نقيب الأشراف يشكر الدولة المصرية لرعايتها حجاج بيت الله الحرام

وجه السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، التهنئة لحجاج بيت الله الحرام ممن أنعم الله تعالى عليهم بالتوفيق والسفر للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وطالب نقيب السادة الأشراف، في رسالته لحجاج بيت الله الحرام، بالتزامن مع سفر أولى رحلات الحج المصرية إلى الأراضي المقدسة، بالدعاء لمصر وشعبها بأن ينعم المولى عز وجل عليهم بنعمتي الأمن والأمن وسائر بلاد العالم أجمع، وأن تظل آمنة مستقرة إلى يوم القيامة.

ودعا نقيب السادة الأشراف، حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بتنظيم موسم الحج والتي من شأنها الحفاظ على سلامتهم وأداء المناسك في سهولة ويسر.

وأكد السيد محمود الشريف، أن المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حريصة على خدمة حجاج بيت الله الحرام، والتيسير عليهم والحفاظ على سلامتهم، ولن تألوا جهدا في تقديم كل سبل الراحة وتذليل الصعوبات التي تواجه ضيوف الرحمن كما هو متبع كل عام في موسم الحج.

ووجه نقيب السادة الأشراف، الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصها على تيسير سفر الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة وتقديم الرعاية الكاملة لهم لحين انتهاء مناسك الحج وعودتهم إلى أرض الوطن.

وتوجه نقيب السادة الأشراف، بالدعاء للمولى عز وجل بأن يحفظ كافة الدول العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء، وأن يعم السلام على العالم أجمع.

وانطلقت السبت الماضي، أولى رحلات نقل حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج للموسم الحالي 1444 هجريا.

نقيب الأشراف: العلاقات المصرية الماليزية تاريخية وفي تطور مستمر

استقبل السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، اليوم، بمقر النقابة، السفير الماليزي زماني إسماعيل، ووفد من السفارة الماليزية بالقاهرة.

ورحب السيد محمود الشريف، بالسفير الماليزي بالقاهرة والوفد المرافق له في رحاب نقابة السادة الأشراف، وأعرب عن أمنياته للوفد بفترة عمل وإقامة جيدة في جمهورية مصر العربية.



وأكد نقيب السادة الأشراف، أن العلاقة بين الشعبين المصري والماليزي تاريخية وليست وليدة اللحظة، وهناك ود ومحبة واحترام بينهما، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الماليزية في تطور مستمر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسلطان عبدالله أحمد شاه ملك ماليزيا.



وأكد نقيب السادة الأشراف، أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد نهضة حقيقية في شتى المجالات، وحالة من التنمية والتقدم والاستقرار ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال نقيب السادة الأشراف: "نعتز بالشعب الماليزي ونحمل له كل التقدير والاحترام"، وطالب بنقل تحياته إلى السلطان عبدالله أحمد شاه ملك ماليزيا، ورئيس الوزراء أنور إبراهيم والحكومة والشعب الماليزي.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن مصر لها طبيعة خاصة فهي المكان الجامع لنسب آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لافتًا إلى أن النقابة مهمتها نشر الخُلُق الكريم لسيد الخلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحفاظ على سُنته وحفظ النسب الشريف وتسجيله اقتداءً بحديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم "كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي".

