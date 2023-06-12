دي دي تصل إلى محافظة دمياط

تواصل شركة دي دي مصر، منصة تكنولوجيا التنقل الرائدة، خطواتها نحو التوسع في السوق المصري بإطلاق خدماتها في محافظة دمياط استعدادا للانطلاق في عدد من المحافظات الأخرى، وذلك استكمالا للنجاح الذي حققته في محافظتي القاهرة والإسكندرية عبر توفير خيارات تنقل مرنة وآمنة وبأسعار معقولة مع إمكانات ومزايا هائلة للركاب والسائقين على حد سواء.

تم اختيار دمياط كأول محافظة في التوسعة نظرا لموقعها الجغرافي على طول نهر النيل وقربها من المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية مما يجعلها هدفًا جاذبًا للتوسع والانطلاق في عدد من المدن الأخرى داخل مصر وتوسيع قاعدة العملاء.

وصرح يوان هاو صن، المدير العام لشركة دي دي مصر: "اختيار شركة دي دي لمحافظة دمياط جاء لتمتعها بطلب كبير على خدمات النقل نظرًا لحجم سكانها وأنشطتها الاقتصادية التي تشهد تناميا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة في العديد من القطاعات مثل التصنيع والمنسوجات وصناعة الأثاث وهو ما تطلب بدوره زيادة في احتياجات التنقل لسكان المحافظة."

وأضاف يوان هاو صن "شركة دي دي مصر تستهدف زيادة استثماراتها في مصر بشكل كبير نظرا للتنامي الاقتصادي الملحوظ في مختلف القطاعات والذي انعكس على تزايد حركة التنقل بشكل حيوي، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركة لطرح خدماتها المتميزة في العديد من المدن والمناطق المصرية للتوسع في قاعدة عملائها".

تقدم شركة دي دي مصر عددا من الحوافز والمميزات للشركاء السائقين في المحافظة، مثل الإعفاء المؤقت من رسوم الخدمة والدخل المضمون للسائقين سواء بدوام جزئي أو كامل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسائقين كسب أرباح إضافية عند إحالة ركاب آخرين للانضمام إلى منصة دي دي من خلال رمز الإحالة الخاص بهم كجزء من نهجهم الذي يركز على السائق. وأيضا تتضمن رحلة أولى مجانية للمسافرين حتى 40 جنيه مصري وخصومات أخرى على الرحلات التالية، فضلا عن إمكانية الحصول على المزيد من الخصومات عند دعوة العملاء أصدقائهم للانضمام للتطبيق.