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موقف مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا حال التعادل بمجموع المباراتين حافلة الأهلى تصل ملعب محمد الخامس استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي أفريقيا
الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الوداد

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. غرفة تغيير ملابس الوداد استعدادًا لمباراة الأهلي (صور)

الوداد ضد الأهلي
الوداد ضد الأهلي

 ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تجمع بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
 تنطلق مباراة الأهلي والوداد في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت المغرب.

  كان الأهلي فاز في مباراة الذهاب على نظيره الوداد بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي على ستاد القاهرة الدولي.

 ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة “بي إن سبورتس 4”، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

 

 مكافآت ضخمة حال تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا:
 

 يسعى النادي الأهلي للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 11 في تاريخه عندما يواجه الوداد المغربي في مباراة الحسم مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

 وكان الأهلي قد نجح في الوصول للمباراة النهائية للمباراة الرابعة على التوالي.

 ويعد النادي الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب.

 ويأمل الأهلي في حسم اللقب من المغرب وتحطيم عقدته التاريخية أمام الوداد بعدما خسر النهائي مرتين أمام الفريق المغربي.
 وخاض الأهلي 11 مباراة خارج أرضه أمام الأندية المغربية بدوري أبطال أفريقيا لكنه لم يحقق الفوز سوى في مباراتين.

 وجاءت جميع انتصارات الأهلي خارج أرضه على الأندية المغربية على حساب الوداد.

 ويراهن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على نجمه الجنوب أفريقي بيرسي تاو والذي سجل 5 أهداف وصنع مثلهما كأكثر لاعبي البطولة مساهمة بالأهداف بواقع 10 مساهمات تهديفية.

 وسيحصل النادي الأهلي على مكافآت مالية ضخمة حال تتويجه بدوري أبطال أفريقيا.

 ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا أو الخسارة بفارق هدف وحيد مع تسجيل هدفين أو أكثر بمعنى الخسارة بنتيجة 3-2 أو 4-3.
 


 مواجهات الأهلي أمام الوداد بالمغرب:

 مواجهات الأهلي أمام الوداد والتي أقيمت في دولة المغرب، تمكن الأهلي من تحقيق انتصارين، وتعادل وحيد، فيما تعرض للخسارة في ثلاث مواجهات من بينهم نهائيين لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختي 2017 والنسخة الماضية التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

 وخلال فعاليات النسخة الحالية من البطولة القارية تمكن الأهلي من تسجيل ٢٢ هدفًا واستقبلت شباكه ٩، بينما سجل الفريق المغربي ١١ واستقبلت شباكه ٦ أهداف.

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صاحب هدف الوداد: نريد إثبات تفوقنا على الأهلي في النهائيات

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مهاجم الوداد: كأس أبطال أفريقيا لن يخرج من الدار البيضاء



 

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