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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

بدء حجز تذاكر قطارات أسبوع عيد الأضحى

قطار
قطار

بداية من اليوم الخميس، يتم الحجز المسبق على قطارات أسبوع عيد الأضحى، وفقًا لما أعلنته هيئة السكة الحديد، وقبل العيد بأيام يتم الدفع بقطارات إضافية حسب نسب الإقبال ويكون الحجز عليها قبل السفر بيوم، ومن المقرر أن يتم تشغيل قطارات مخصوص وقطارات تالجو يوميًا على خط الصعيد، بالإضافة إلى تشغيل قطارات خاصة مكيفة وقطارات درجة 3 مكيفة.

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وبالنسبة لطرق الحجز فتكون من خلال التطبيق الإلكتروني، حيث يتم الاستعلام عن المقاعد المتاحة والأسعار من قائمة الاستعلام الموجودة بالتطبيق، ويتم الضغط على درجة السفر للانتقال إلى صفحة الحجز، ثم يقوم الراكب بقراءة الشروط والموافقة وبدء الحجز.

وبعدها يتم تحديد يوم السفر وحجز الرحلة في الموعد المناسب له، وإتمام الحجز بالدفع الإلكترونى من خلال الكروت البنكية، وفى النهاية يتم إصدار التذكرة الخاصة بك بعد الدفع الإلكترونى وبها بيانات الرحلة، مشيرة إلى أن التطبيق به بيانات محدثة بشكل لحظى من خلال النظام المركزى لهيئة السكة الحديد.

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 ووفقًا لجدول التشغيل الطبيعى للقطارات، يكون الحجز على النحو التالى:

فتح الحجز اليوم 8 /6 للسفر يوم 22 /6 

الحجز يوم 9/ 6 للسفر يوم 23 / 6

الحجز يوم 10 /6 للسفر يوم 24 /6

الحجز يوم 11 /6 للسفر يوم 25 /6 

الحجز يوم 12 / 6 للسفر يوم 26 /6

الحجز يوم 13 / 6 للسفر يوم 27 / 6

الحجز 14 / 6 للسفر يوم 28 / 6

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