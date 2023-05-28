كلام فى الهوا

الأحد 28/مايو/2023 - 08:18 م 5/28/2023 8:18:36 PM

أنت حيث وضعت نفسك، مثل عربى قديم، ويعنى إذا وضعت نفسك أقل من الآخرين، فإن الآخرين سيعتبرونك أقل منهم. وعامل نفسك باحترام بغض النظر عن غناك أو ذكائك أو نسبك، فالإنسان مرآة نفسه، فإذا احترم نفسه احترمه الآخرون. ويعتمد الاحترام على عدة عوامل منها الصدق مع الغير والاتقان فى العمل أياً كان ذلك كبيراً أو صغيراً.. وحُسن النية فى الآخرين. ومن أول الأشياء التى تجذب الآخرين إلى احترامك حُسن الاستماع إليهم وتحمل المسئولية عن أفعالك وعدم التأخر فى مساعدتهم، والأهم القدرة على الاعتذار فى حالة الخطأ، ولا تتصنع الاحترام لأنك مهما حاولت خداع بعض الناس بعض الوقت فإنك لا تستطيع خداع كل الناس كل الوقت. فالله لا يرضى بالخداع أو الخيانة، وحاول أن تتصرف كالبشر لا كالحيوان ولو لمرة واحدة فى حياتك. ولن تنفعك كل المكاسب والمنافع التى حصلت عليها بذلك الوجه الكاذب، فالخداع والظلم له نهاية، ونهاية سيئة بإذن الله.

لم نقصد أحدًا!