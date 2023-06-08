محافظ الشرقية يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعا موسعا لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023، والمقرر انطلاقها يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023، وذلك في حضور الدكتور احمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة، واللواء محمد محب مساعد مدير أمن الشرقية للأمن العام، والعميد أ.ح وائل صابر محمد المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء الهيئات المعنية “التربية والتعليم – الصحة – الكهرباء – التموين – الإسعاف – الاتصالات – شركة مياه الشرب والصرف الصحي” ومديري الإدارات التعليمية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

استهل محافظ الشرقية، الاجتماع بالتأكيد علي ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال الامتحانات من خلال سرعة الانتهاء تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية ولخلق بيئة مناسبه للطلاب لأداء الامتحانات بسهوله ويسر وكذلك الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمشاركين في العملية الامتحانية والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها.

محافظ الشرقية: تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام

وخلال الاجتماع أعلن محافظ الشرقية، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وغرف فرعية بكل مركز ومدينة وربطها بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم للتعامل مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان للعمل على حلها فوراً , متمنيا لأبنائنا الطلاب التفوق والنجاح والحصول علي أعلي الدرجات.

واضاف محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من وضع الخطط التأمينية اللازمة لتأمين اللجان من الداخل والخارج بالتنسيق مع مديرية الأمن لمنع أي محاولات تفسد العملية الامتحانية، مؤكداً على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية خارج اللجان بالقري واللجان التي ستشهد كثافة طلابية عالية.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، وكذلك ورفع الاشغالات وإزاله الباعة الجائلين والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان امتحانية.

بينما أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول وزارة التربية والتعليم، أن المديرية قامت بالتنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان الامتحانية، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الامن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والاجوبة من مركز توزيع الاسئلة لمقار اللجان الامتحانية مشيرا الي من المقرر أن يؤدي 54279 طالب وطالبة الامتحانات أمام 158 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وفي نهاية الاجتماع تم استعراض استعدادات الجهات ذات الصلة من “صحة – تأمين صحي – كهرباء – اسعاف – مياه شرب – اتصالات” لاستقبال امتحانات الثانوية العامة حيث تمت الإشارة الي انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي صحة الطلاب والمشاركين في العملية الامتحانية وكذلك تكثيف المرور اليومي لفريق صحة البيئة بمديرية الصحة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم علي اللجان الامتحانية للتأكد من نظافة دورات المياه وتوافر أدوات التطهير والتعقيم بها, بالإضافة الي تزويد اللجان بعدد من الأطباء والزائرات الصحيات وأدوية الطوارئ للتعامل مع أي حالات مرضيه طارئه , وكذلك تحديد أماكن تمركز سيارات الإسعاف بمحيط اللجان فضلا عن رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والاتصالات والتواصل الدائم مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم للوقوف علي اي مشكلات طارئه والتعامل معها فوراً.