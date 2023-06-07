غرامه مالية ومنع الجماهير من الحضور.. عقوبات قاسية على منتخب السويس

أصدرت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة مجدي الشيخ وإشراف عامر حسين عضو مجلس الإدارة قراراتها بشأن مباراة منتخب السويس وزد اف سي والتي انتهت بفوز زد اف سي بهدفين لهدف بالجولة 28 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية أحرز هدفي زد اف سي تشارليز ومحمد سمير وأحرز هدف منتخب السويس احمد العش من ركلة جزاء.

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عقوبات منتخب السويس بدوري القسم الثاني

وقررت لجنة المسابقات توقيع غرامة مالية على نادي منتخب السويس قيمتها 20000 جنيه وذلك لما بدر من المنتمين لنادي منتخب السويس بالشباب الجماهير تجاه حكم المباراة والمتواجدين في المقصورة.

منع تواجد المنتمين لمنتخب السويس في مباراة منتخب السويس امام العبور بالقليوبية والمحدد لها يوم الجمعة 16 يونيو باستاد السويس الجديد على أن يقتصر الحضور على عدد 25 فردًا فقط من أعضاء مجلس الإدارة بموجب كشف معتمد من فرع السويس لكرة القدم.

وشهدت الجولة 28 المجموعة الثانية الغاء مباراة الإعلاميين والترسانة بعد انسحاب الإعلاميين من المباراة في الدقيقة 10 لعدم اكتمال عدد اللاعبين بعد تسجيل الترسانة لهدفين عن طريق أوجستين اوتو ويسري وحيد.

وفاز القناة على النصر بهدفين دون رد أحرزه ما مواندا وأحمد عبدالرازق وتغلب الإنتاج الحربي على السكة الحديد بثلاثية مقابل هدفين وفاز المصرية للاتصالات على المستقبل بثلاثية دون رد.

وفاز العبور على كهرباء الإسماعيلية الكهرباء 1/2 احرز هدفي العبور محمد رجب وشيكا أحرز هدف الكهرباء احمد جمعة

وفاز بتروجيت على الشرقية للدخان بثلاثية مقابل هدف احرز ثلاثية بتروجيت احمد رضا وإسماعيل بامبا ومحمد توفيق وأحرز هدف الدخان حسام عبدالواحد وفاز وادي دجلة علي بورتو بهدف دون رد.

قرارات مباراة الحمام والهلال في القسم الثاني



كما أصدرت لجنة القسم الثاني قراراتها بشأن مباراة الحمام والهلال بالضبعة التي أقيمت يوم الأربعاء وانتهت بفوز الهلال بهدف دون رد.

وقررت اللجنة إيقاف اللاعب منير محمود محمد لاعب نادي الهلال بالضبعة "مباراة واحدة" لطرده لسابق إنذاره.

إيقاف عبد العظيم احمد المدير الفني نادي الهلال بالضبعة " مباراة واحدة " وغرامة مالية عليه قيمتها ۱۰۰۰ جنية وذلك للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم.

إيقاف عبدالله سعيد مدير الكرة نادي الهلال بالضبعة "مباراة واحدة" وغرامة مالية عليه قيمتها ۱۰۰۰ جنيه وذلك للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم.

أما بشأن مباراة سبورتنج وبروكسي اس سي التي أقيمت يوم الأربعاء وانتهت بفوز بالتعادل 3/3 فقررت اللجنة إيقاف فيصل فؤاد مدير الكرة نادي بروكسي "مباراة واحدة" وغرامة مالية عليه قيمتها ١٠٠٠ جنيه وذلك للطرد للاعتراض على قرارات الحكم.

إيقاف مروان عماد الدين الجمل اداري نادي سبورتنج "مباراة واحدة" وغرامة مالية عليه قيمتها ۱۰۰۰ جنيه وذلك للطرد للاعتراض على قرارات الحكم.

وجاءت قرار اللجنة الخاصة بمباراة المصري بالسلوم و الجمهورية بشبين الكوم التي أقيمت يوم الأربعاء والتي انتهت بفوز شبين بهدف دون رد فقررت اللجنة إيقاف مصطفي صادي مقشط مدرب الجمهورية بشبين الكوم "مباراتين" وغرامة مالية عليه قيمتها ۲۰۰۰ جنيه وذلك للطرد لما بدر منه تجاه لاعب ناديكم.