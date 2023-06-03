الهلال السعودي يعلن رحيل رامون دياز رسميًا

أعلن نادي الهلال السعودي رحيل الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الكرة الأول رسميًا عن القلعة الزرقاء بعد موسمين قضاها رفقة النادي نجح خلالها في تحقيق العديد من الإنجازات.

وجاءت أنباء رحيل رامون دياز اليوم لتحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت ردود أفعال كبير من جماهير نادي الهلال والتي حرصت على وداع المدرب وتوجيه الشكر له.

وشملت قائمة الراحلين عن الهلال حتى الآن كلا من: " عبدالله عطيف - لوسيانو فيتو - أوديون إيغالو - رامون دياز ونجله لإميليانو دياز الذي يقود بدور المدرب المساعد ".

يذكر أن رامون دياز توج مع الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، كما قاد الفريق لوصافة كأس العالم للأندية في إنجاز تاريخي للكرة السعودية.

الهلال يستعد لإعلان صفقة ميسي :

وفي سياق متصل أكدت صحيفة ديلي ميلي البريطانية في تقرير لها اليوم السبت أن نادي الهلال السعودي يستعد للإعلان يوم الثلاثاء المقبل (6 يونيو) عن صفقة الأسطورة ليونيل ميسي.

زيادة أندية الدوري السعودي في 2026 :

وأكدت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها اليوم أن الدوري السعودي للمحترفين سيشهد زيادة عدد الأندية إلى 20 نادي في عام 2026، وذلك ضمن خطة تطوير الكرة السعودية والنهوض بها.