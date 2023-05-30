لجنة مسابقات القسم الثاني تعاقب مدرب المنصورة

أصدرت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني قراراتها بشأن مباراة المنصورة والمجد السكندري والتي التي أقيمت يوم الاربعاء الماضي وأنتهت بالتعادل 1/1 ضمن الجولة 27 بدوري القسم الثاني .

وقررت لجنة المسابقات إيقاف ياسر الكناني المدير الفني نادي المنصورة " مباراة واحدة " لطرده لسابق انذاره.

قرارات مباراة الحمام والهلال

كما أصدرت لجنة القسم الثاني قراراتها بشأن مباراة الحمام والهلال بالضبعة التي أقيمت يوم الاربعاء وانتهت بفوز الهلال بهدف دون رد.

وقررت اللجنة إيقاف اللاعب منير محمود محمد لاعب نادي الهلال بالضبعة "مباراة واحدة" لطرده لسابق انذاره.

إيقاف عبد العظيم احمد المدير الفني نادي الهلال بالضبعة " مباراة واحدة " وغرامة مالية عليه قيمتها ۱۰۰۰ جنية وذلك للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم.

إيقاف عبدالله سعيد مدير الكرة نادي الهلال بالضبعة " مباراة واحدة " وغرامة مالية عليه قيمتها ۱۰۰۰ جنية وذلك للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .

أما بشأن مباراة سبورتنج وبروكسي اس سي التي أقيمت يوم الاربعاء وانتهت بفوز بالتعادل 3/3 فقررت اللجنة إيقاف فيصل فؤاد مدير الكرة نادي بروكسي " مباراة واحدة " وغرامة مالية عليه قيمتها ١٠٠٠ جنية وذلك للطرد للاعتراض على قرارات الحكم.

إيقاف مروان عماد الدين الجمل اداري نادي سبورتنج "مباراة واحدة" وغرامة مالية عليه قيمتها ۱۰۰۰ جنية وذلك للطرد للاعتراض على قرارات الحكم.

وجاءت قرار اللجنة الخاصة بمباراة المصري بالسلوم و الجمهورية بشبين الكوم التي أقيمت يوم الاربعاء والتي انتهت بفوز شبين بهدف دون رد فقررت اللجنة إيقاف مصطفي صادي مقشط مدرب الجمهورية بشبين الكوم "مباراتين" وغرامة مالية عليه قيمتها ۲۰۰۰ جنية وذلك للطرد لما بدر منه تجاه لاعب ناديكم.

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