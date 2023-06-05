والد ميسي يوجه صفعة لـ الهلال السعودي

يواصل الهلال السعودي بحثه التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما رحل اللاعب بشكل رسمي من باريس سان جيرمان عقب نهاية الدوري الفرنسي.

وكشف خورخي ميسي، والد ليونيل، أن نجله يرغب في العودة مرة أخري لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار خورخي إلى أنه يحب أن يعود ميسي لبرشلونة، حيث أن البارسا يعد خيار بالنسبة للاعب للانتقال إليه.

تصريحات والد ميسي

تحدث خورخي ميسي، في تصريحات صحفية بشبكة "ريليفو"، حيث قال: "ميسي يرغب في العودة لبرشلونة، وأنا أرغب في ذلك أيضًا".

وتابع:"برشلونة أصبح خيار بالنسبة لنا خلال الفترة الحالية".

مفاوضات ميسي مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن والد ميسي عقد اجتماعًا مع خوان لابورتا، رئيس برشلونة ، في منزل الأخير خلال الفترة الأخيرة لمناقشة انضمام ليو للبارسا.

وأشارت إلى أن برشلونة تحصل على موافقة رابطة الليجا الإسبانية من أجل إبرام صفقة ميسي، بعدما توافرت الشروط لإتمام هذه الصفقة.

الهلال يتفاوض مع ميسي

تواصلت إدارة الهلال السعودي مع النجم الأرجنتيني من أجل الاتفاق على المقابل المادي حال انضما للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترددت أنباء سعودية عن أن ميسي أبدى موافقة مبدئية على الانتقال للهلال بعدما رفض تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن اللاعب سيحصل على مليار و200 مليون يورو في موسيمين مع الهلال نظير اللعب في الدوري السعودي، بعدما فّضل عدم الاستمرار مع البي اس جي خلال الفترة المقبلة.

ويبحث الهلال عن التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين بعد خسارة الدوري السعودي ودوري أبطال اَسيا خلال الموسم الماضي، حيث توج اتحاد جدة بلقب الدوري، بينما توج أوراوا بلقب الشامبيونزليج الاَسيوي.

ميسي يرحل عن باريس سان جيرمان

رحل ميسي عن باريس سان جيرمان بعد التتويج بلقب الدوري الفرنسي على الرغم من الخسارة في اخر مباراة أمام كليرمونت بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال الجولة الأخيرة من عمر المسابقة المحلية.

وكان تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان لمدة موسيمين، حقق خلالهما لقب الدوري الفرنسي مرتين وكأس السوبر الفرنسي مرة واحدة، بينما لم يستطع التتويج بدوري أبطال أوروبا خلال الموسيمين اللذان تواجدا فيهمخا داخل حديقة الاَمراء.