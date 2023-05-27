إيقاف وإحالة 5 مسؤولين وموظفين في قنا للتحقيق (تفاصيل)

أصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، قرار بإيقاف كلا من مديرة مشروعات الأمن الغذائي وأحد العمال بالمشروعات عن العمل لمدة 3 أشهر، مع إيقاف صرف نصف الأجر وإحالتهم للنيابة العامة، بشأن ما ارتكباه من مخالفات.

وأضاف أن الموظفين قاما بالاشتراك فى إنشاء مزرعة لإنتاج الدواجن بناحية قرية الطويرات بمركز قنا بدون ترخيص، على أراضي أملاك دولة مُتعدى عليها، وتحت خطوط كهرباء الضغط العالي بالمخالفة للقانون، فضلا عن أن مديرة المشروعات السابقة قامت بإستخدام سيارة المحافظة المخصصة لمشروعات الأمن الغذائى فى تنقلاتها إلى المزرعة الخاصة بها بالمخالفة لتعليمات السلطة المختصة، و توريدها لأعلاف الدواجن من الشركات بدون وجود أى فواتير تُثبت شرائها للكميات الموردة، وكذا إدارتها للمزرعة الخاصة بها بالمخالفة للقانون والتعليمات من خلال قيامها بتشغيل بعض العمال التابعين لمشروعات الأمن الغذائي للعمل فى المزرعة الخاصة دون موافقة السلطة المختصة بالمخالفة للقانون.

إيقاف رئيس قرية المحروسة

وأصدر محافظ قنا قرارا آخرا بإيقاف رئيس قرية المحروسة ورئيس قسم التنظيم و فنى التنظيم بالقرية عن العمل لمدة 3 أشهر مع إيقاف صرف نصف الأجر وإحالتهم للنيابة العامة أيضا، لإهمالهم في آداء مهام عملهم، وعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المزرعة التى تم إقامتها بدون ترخيص على أراضى أملاك الدولة وتحت خطوط كهرباء الضغط العالى بالمخالفة للقوانين المُنظمة لذلك.

وأكد محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لم ولن تتهاون مع كافة وقائع الفساد أو الفاسدين أيا كانت مواقعهم الوظيفية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية.

وحث المحافظ المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي وقائع فساد . يُذكر أن محافظ قنا أمر بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة لفحص تلك المخالفات ، وقد انتقل أعضاء اللجنة إلى موقع المزرعة ، وتم رصد المخالفات على الطبيعة وتحديدها على النحو الموضح سلفا ، وتم العرض علي السيد المحافظ الذي أمر باتخاذ القرارات السابقة حيال المخالفين .