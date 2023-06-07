سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023

يشهد سعر الحديد والأسمنت في مصر، اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023، حالة من الاستقرار حيث وصل سعر الأخير في السوق المصرية إلى 2022.71 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح وتحرص على تقديم هذه الخدمة السعرية يوميًا وبصورة لحظية وقت تحديثها بالمصانع، للوقوف على أخر المستجدات الذي يشهدها المعدن الأسود، وجاءت الاسعار على النحو الأتي:

سعر الحديد والأسمنت كالتالي:

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7-6-2023 «الرسمي»

سعر الحديد الاستثمارى للطن

39540.62 جنيه، بقيمة تغيير في السعر بلغت نحو -178.82 جنيه.

سعر حديد عز للطن

39527.27 جنيها، بقيمة تغيير في السعر نحو -236.37 جنيها.

سعر الأسمنت الرمادى للطن

2022.71 جنيه بقيمة تغيير في السعر نحو +28.54 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت في مصر

أسعار حديد التسليح، اليوم الأربعاء 7-6-2023، بلغ سعر الحديد في شركة عز نحو 39527.27 جنيها، بقيمة تغيير في السعر نحو -236.37 جنيها.

أسعار الأسمنت في مصر

بلغ سعر أسمنت السويدى أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن، والمخصوص 1380 جنيهًا للطن، والممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان +587.37 جنيهًا للطن.

ارتفع سعر الحديد في مصر 20 ألف جنيه بعد أن سجل ما يقرب من 42 ألف جنيه يوم الثلاثاء 2 مايو 2023، كان سعر الحديد في مصر خلال الشهرين الماضيين 18 ألف جنيه بعد موجة الارتفاع الجنونية التي ضربت سوق الحديد في مصر.

