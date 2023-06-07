تعرف على قرارات لجنة المسابقات بشأن مباراة الإعلاميين والترسانة

أصدرت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة مجدي الشيخ وإشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قراراتها بشأن مباراة الإعلاميين والترسانة في الجولة 28 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية والتي شهدت إنهاء الحكم للمباراة في الدقيقة 9 بعد تسجيل الترسانة للهدف الثاني لعدم اكتمال العدد القانوني لفريق الإعلاميين.

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وكان الإعلاميين قد بدأ المباراة بثمانية لاعبين وعقب الهدف الثاني للترسانة سقط أحد اللاعبين مصابًا ليصبح العدد 7 لاعبين وتم إنهاء المباراة.

وكان قد أحرز هدفي الترسانة أوجستين اوتو ويسري وحيد.

قرارات لجنة المسابقات بدوري القسم الثاني باتحاد الكرة المصري

اعتماد نتيجة المباراة 0/2 لصالح الترسانة والتنبيه على نادي الإعلاميين بالالتزام بشروط المسابقة لحسن سير المسابقة ولعدم توقيع عقوبات مالية مستقبلًا وذلك لإنهاء الحكم المباراة في الدقيقة 9 من الشوط الأول وكانت النتيجة تقدم الترسانة بهدفين دون رد وذلك لعدم اكتمال العدد القانوني لنادي الإعلاميين أثناء المباراة.

وشهدت الجولة 28 المجموعة الثانية إلغاء مباراة الإعلاميين والترسانة بعد انسحاب الإعلاميين من المباراة في الدقيقة 10 لعدم اكتمال عدد اللاعبين بعد تسجيل الترسانة لهدفين عن طريق أوجستين اوتو ويسري وحيد.

وفاز القناة على النصر بهدفين دون رد أحرزه ما مواندا وأحمد عبدالرازق وتغلب الإنتاج الحربي على السكة الحديد بثلاثية مقابل هدفين وفاز المصرية للاتصالات على المستقبل بثلاثية دون رد.

وفاز العبور على كهرباء الإسماعيلية الكهرباء 1/2 أحرز هدفي العبور محمد رجب وشيكا أحرز هدف الكهرباء أحمد جمعة.

وفاز بتروجيت على الشرقية للدخان بثلاثية مقابل هدف أحرز ثلاثية بتروجيت أحمد رضا وإسماعيل بامبا ومحمد توفيق وأحرز هدف الدخان حسام عبدالواحد وفاز وادي دجلة علي بورتو بهدف دون رد.

وشهدت مباراة الترسانة ونظيره الإعلاميين بمجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية النهاية بعد 13 دقيقة فقط من بدايتها نظرًا لبدء الأخير اللقاء بـ 8 لاعبين فقط.



وعقب تسجيل فريق الكرة الأول بنادى الترسانة لهدفين سقط لاعبا تلو الآخر من المنافس وتوقفت المباراة وأعلن الحكم نهايتها بفوز الترسانة بنتيجة هدفين دون رد.