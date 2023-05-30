عقوبة قاسية على لاعب القناة ب دوري القسم الثاني

أصدرت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني باتحاد الكرة قراراتها بشأن مباراة القناة والسكة الحديد والتي انتهت بالتعادل 0/0 ضمن مباريات الجولة 27 بدوري القسم الثاني.

وجاءت القرارات الخاصة بمباراة القناة و السكة الحديد ب دوري القسم الثاني ايقاف اللاعب معتز محب حسانين لاعب نادي القناة" ثمانية مباريات وغرامة مالية عليه قيمتها ۱۰۰۰۰ جنية وذلك للطرد لقيامه بدفع الحكم المساعد الثاني في الصدر والكتف.

إيقاف وليد السيد سلام عطية مدلك نادي القناة " ثمانية مباريات وغرامة مالية عليه قيمتها ۱۰۰۰ جنية وذلك للطرد لقيامه بدفع الحكم المساعد الثاني في الصدر والغير مسجل بتقرير المباراة.

إيقاف محمد محمود محمد عبد القادر مدلك نادي القناة " ثمانية مباريات وغرامة مالية عليه قيمتها ۱۰۰۰۰ جنية وذلك للطرد لقيامه بدفع الحكم المساعد الثاني في الصدر والغير مسجل بتقرير المباراة.

نتائج الجولة 27 المجموعة الثانية

ويواصل زد اف سي التربع على قمة المجموعة الثانية ب دوري القسم الثاني بعد مباريات الجولة 27 بدوري القسم الثاني ويقترب زد من حصد بطاقة الصعود للدوري الممتاز.

وفاز زد اف سي على المصريه للاتصالات بأربعة أهداف مقابل هدف أحرز أهداف زد محمد سمير من ركلة جزاء وأحمد رفعت وتشارليز وفهد ابوالفتوح واحرز هدف الاتصالات محمد بهاء ورفع زد رصيده من النقاط الى 56 نقطة في المركز الأول وتجمد رصبديد الاتصالات عند 42 نقطة في المركز السادس.

فيما خسر السكة الحديد والقناة نقطتين غاليتين في مشوارها نحو الصعود بتعادلهما سلبيا في المباراة التي جمعتهما بالإسماعيلية ويأتي السكة الحديد في المركز الثاني برصيد 51 نقطة ويحتل القناة المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

كما تعادل الإنتاج الحربي مع وادي دجلة سلبيا ليبتعد دجلة خطوة عن الصعود حيث يحتل دجلة المركز الثالث برصيد 51 نقطة ويحتل الإنتاج المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة.

وفاز بتروجيت عليطى الإعلاميين بهدف دون رد أحرز هدف بتروجيت احمد رضا كما اهدر بتروجيت ركلة جزاء في بداية اللقاء.

وفاز العبور علي الشرقية للدخان 1/2 احرز هدفي العبور عبدالرحمن يوسف وسيف شيكا واحرز هدف الدخان محمود عبدالعاطي

وفي مباراة مليئة بالمشاحنات تعادل بورتو السويس مع منتخب السويس 2/2 احرز هدفي منتخب السويس احمد العش ركلة جزاء وانس شندي واحرز لبورتو جون افري وجون افري

وفاز مستقبل وطن على كهرباء الإسماعيلية 1/2 تقدم الكهرباء عن طريق مصطفي صفوت واحرز هدفي المستقبل ادهم هيثم واوشا

وتعادل الترسانة مع النصر بهدف لمثله

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