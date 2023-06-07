حادث تصادم يودي بحياة ممرض في الشرقية

وقع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ربع نقل بطريق " أبو عمر- أبوكبير" بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن وفاة ممرض.

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وفاة ممرض خاص في حادث تصادم

الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة لمستشفى أبوكبير المركزي بوصول "محمد لطفى " 27 عاما ممرض خاص بمستشفى الصفا بأبوكبير ومقيم بالعلاقمة مركز ههيا، جثمان هامد في حادث تصادم، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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التحريات الأولية أوضحت حدوث وفاته إثر تعرضه لحادث تصادم بين دراجة بخارية يستقلها وسيارة ربع نقل بطريق "أبوعمر- أبوكبير" نطاق مركز أبوكبير، ما أسفر عن وفاته متأثرا بإصابته، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير المركزى، تم التحفظ على قائد السيارة والدراجة البخارية والسيارة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وقررت انتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

نصائح لتفادي الحوادث المرورية:

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات مهمة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، على عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة،كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوهت إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار أو الانعطافب السيارة، كما يجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات، وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، مع العلم بأن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار، وأشارت إدارة المرور إلى حتمية تجنب قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق، نظرًا لما يسببه ذلك على تركيز السائق أثناء القيادة.