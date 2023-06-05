إيقاف التداول على أسهم المصرية لنظم التعليم الحديثة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الاثنين.

وقالت البورصة في بيان إن إيقاف التداول على أسهم المصرية لنظم التعليم لحين قيام الشركة بارسال القوائم المالية الكاملة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.

وأضافت أنه تقرر تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

قال أن المصرية لنظم التعليم الحديثة، سجلت صافي ربح بلغ 6.85 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 4.95 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.