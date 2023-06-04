قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، وقف تحويلات الطلاب في مدارس الثانوية العامة بجميع الصفوف الدراسية.

جاء ذلك خلال خطاب مهم وزعته وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية بجميع المحافظات، بشأن وقف جميع التحويلات الطلاب بمدارس الثانوي العام.

تفاصيل وقف التحويلات في مدارس الثانوية

وقررت وزارة التربية والتعليم وقف التحويلات بالمرحلة الثانوية وعدم قبول تحويل أي طالب في صفوف النقل للمرحلة الثانوية إلا بعد العرض على لجنة مخصصة ومشكلة من قبل مدير المديرية لفحص هذه التحويلات والموافقة عليها أو رفضها.

وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم تحويل أي طالب في الصف الثالث الثانوي بين المدارس داخل الإدارة أو بين الإدارات وبعضها داخل المديرية أو بين المديريات المختلفة إلا بعد الرجوع للجنة المركزية المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة.

جاء ذلك بعد انتهاء إدارة التحقيقات بوزارة التربية والتعليم التى كلف بها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بشأن تشكيل لجنة لبحث الشكوى المقدمة في تحويل الطلاب بالصف الثالث الثانوي إلى إدارتي المنشاه والبلينا بمحافظة سوهاج فوق الكثافة العددية المقررة لكل منهم.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023

تنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 يوم الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023 وحتى السبت الموافق 13 يوليو 2023.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة، وتشديد إجراءات مقاومة الغش.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح، بالاعتماد على كتيبات المفاهيم على أن يتسلمونها خلال انعقاد اللجان الامتحانية.

وتضم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 مختلف المستويات المعرفية والمستويات العقلية لقياس نواتج التعلم الحقيقية.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة على: 30 في المائة لأسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة لأسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة لأسئلة العمليات العليا.

وطرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج استرشادية تدريبية في امتحانات الثانوية العامة لجميع الشعب، مطابق لمواصفات امتحان نهاية العام، بالإضافة إلى مراجعة المديريات لكتيبات المفاهيم؛ للتأكد من توافر الأعداد لكل الطلاب.