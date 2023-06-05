إحالة 61 مخالفة تموينية إلى النيابة العامة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 61 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية..

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن بلقاس والمنصورة ونبروه والجماليه ومنية النصر وبلقاس والمنزلة والمطرية وتمي الامديد وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن

5 محاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (226 شيكارة ) و2 محضر عدم إعطاء بون صرف و6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات و19 محضر نقص وزن و1 محضر عدم وجود سجل تفتيش و20 محضر عدم إعلان عن الاسعار و1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى و2 عدم وجود شهادة صحية.

و5 محاضر تصرف في دقيق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وفي ذات السياق ومن خلال ادارة تموين دكرنس بالتنسيق مع الرقابة التجارية بالمديرية تم المرور علي احد مخازن توزيع سجائر التابعة للشركة الشرقية للدخان وتم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال امين المخزن لقيامه بالتصرف في كميات كبيرة من السجائر كليوبرا في السوق السوداء بالمخالفة للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ والقانون١٦٣لسنة ١٩٥٠ بهذا الشأن وتم احالتة للنيابة العامة..

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.



