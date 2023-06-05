«تعليم كفر الشيخ» لم يرصد مخالفات في امتحانات الدبلومات الفنية

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ محمد عبدالله ، عدد من لجان الدبلومات الفنية، منها سيدي طلحة الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفرالشيخ، مشددا علي عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب ، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، كما تابع أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

وقال " عبدالله "، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات.

وأوضح وكيل تعليم كفرالشيخ أداء 21722 طالبا في الدبلومات الفنية في المواد الفنية بالتعليم الصناعي، ومواد زراعية بالتعليم الزراعي ومواد فندقية بالتعليم الفندقي ومواد تجارية بالتعليم التجاري .

وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ محمد عبدالله

وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ محمد عبدالله

وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ محمد عبدالله