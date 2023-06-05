نجوم الفن ينعون محمد النادي.. وفاتك توجع القلب

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الملحن محمد النادي الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر 39 عامًا، وأصيب الوسط الفني بصدمة رحيله فى شبابه.

رحيلك يوجع القلب

حيث كتب محمد محسن قائلًا: "البقاء والدوام لله وإنا لله وإنا إليه راجعون وفاة صديقي الطيب المحترم الفنان والملحن الكبير محمد النادي أطيب وأجدع الناس لحن لي أغاني كتير زي "في قلبي مكان" و"حبات الندى" وغيرهم كتير لسه ما نزلوش ربنا يغفر لك ويرحمك ويجعل مثواك الجنة يا نادي يا غالي خبر رحيلك يوجع القلب".

متتعزش على اللى خلقك

بينما قال رامى جمال: “خبر وفاة الصديق الملحن محمد النادي صدمة كبيرة متتعزش على اللى خلقك ارحمه برحمتك”.

كما كتب على الحجار قائلًا: "العزيز الملحن الشاب محمد النادي ربنا يرحمك ويكتبلك الجنة".

وكتب الفنان أبو: "توفى إلى رحمة الله الملحن الكبير وصديقي الفنان محمد النادي، ألف رحمة ونورعليك ادعوله من فضلكم".

بينما قال وليد سعد: "البقاء والدوام لله في وفاة الأخ الغالي المحترم الملحن الكبير محمد النادي خالص التعازي لأهله ولأسرته ربنا يصبرهم يارب نسألكم الدعاء ربنا يرحمه ويغفرله".

أكدت أصالة قائلة: "الله يرحمه يصبر أهله".

محمد النادي

هناكف فى مين يا محمد صاحبي مشي

وكتب المنتج هانى محروس رسالة حزينة قائلة: "إية ده يا أبو إياد أنت روحت فين هو أنا وأنت خلصنا اللي ورانا ياعم أنت لسه هتفرح بشغلك اللي جاى وعيالك وبيتك وحياتك اللي عمال ترتب ليها اية يا نادي اية يا صاحبي ده هموت وهتجنن عليك يا أخويا وصاحبي هضحك وناكف في مين محمد النادى صحبى مشى".

وقالت مروة ناجى: "إنا لله وإنا إليه راجعون خبر صادم وحزين جدا وفاة الأخ والصديق الغالي ربنا يرحمك يا نادي ويسكنك فسيح جناته على أد جدعنتك وطيبة قلبك ويصبر قلب كل أهلك ومراتك وولادك وصحابك وكل حبايبك يارب".

محمد النادي

ورحل عن عالمنا اليوم، الملحن محمد النادي، وكشف الفنان كريم محسن، عن خبر وفاته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”.

وكتب “محسن”، عبر صفحته، قائلًا : "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله الأخ والصديق الفنان محمد النادي ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا أطيب خلق الله.. ادعوا له بالرحمة والمغفرة الله يخليكم".

بوست كريم محسن

معلومات عن الملحن الراحل محمد النادي

يذكر أن توفى الملحن محمد النادي عن 39 عامًا، ولديه العديد من الاعمال، وتعاون مع العديد من النجوم الكبار والتى جاءت أهم الحانه منها : أغنية «معاك قلبي» للفنان عمرو دياب، وأيضا الفنان تامر حسني قدم أغنية «لأول مرة» و«يا انا يا مفيش»، كما تعاون أيضا مع الفنان محمد حماقي في أبرز أغانيه.

يذكر أن الملحن محمد النادي قد تعاون مع العديد من المطربين والمطربات في الوطن العربي آبرزهم مصطفي قمر، أنغام، أصالة، مدحت صالح، على الحجار، إيهاب توفيق، هشام عباس، محمد حماقي، نوال الزغبي، نانسي عجرم، عبد الفتاح الجريني، حماده هلال، هيثم شاكر، تامر حسني، تامر عاشور، بلال، أحمد سعد، محمد نور، رامي جمال، محمد محسن، محمد شاهين، راندا حافظ وغيرهم.