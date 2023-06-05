محافظ القاهرة يتفقد دفعة جديدة من مشروع لحوم صكوك الإطعام لعام 2023 

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة دفعة جديدة تضم 2 طن من مشروع لحوم صكوك الإطعام لعام 2023 بالعاصمة والتي توزعها مديرية أوقاف القاهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ضمن مشروع الإطعام الذى تنفذه وزارة الأوقاف ويستهدف الأسر الأولى بالرعاية .



ومشروع صكوك الإطعام أحد أعمال وزارة الأوقاف في مشروعات خدمة المجتمع ، ويساهم فى توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية ، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية وقدم مايقارب 102 طن على دفعات للأسر الأولى بالرعاية بالقاهرة حتى الآن.

تكريم ٤٣ طالبا وطالبة

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قد كرم ٤٣ طالبا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية، وذلك خلال الحفل الذي أقامته محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف بديوان عام المحافظة ، حيث شمل التكريم توزيع جوائز مالية وشهادات تقدير عليهم .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة لترسيخ القيم الدينية وتنمية الوازع الأخلاقي في نفوس أبنائنا وبناتنا ونشر المبادئ الصحيحة للدين الحنيف بعيداً عن التطرف والأفكار المغلوطة، يعد ركيزة أساسية في بناء الأجيال الشابة في الجمهورية الجديدة.

واضاف محافظ القاهرة أن تزايد أعداد المتقدمين من مختلف الأعمار للمسابقة عاماً بعد عام، يعزز من جهودنا نحو نشر الأخلاق الكريمة بين الأجيال الجديدة بمختلف السبل في ضوء رؤية مصر 2030 ومن ذلك تشجيع روح التنافس الإيجابية بين النشء لحفظ القرآن الكريم لأن فضل القرآن الكريم على معلمه ومتعلمه وحافظه وقارئه في الدنيا والآخرة لا يخفى على أهل البصيرة، فأي فضل أعلى من أن يكون أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما يتميز حافظ القرآن بالوعي الذاتي والالتزام تجاه حماية مجتمعه ورفعة وطنه.

وقدم محافظ القاهرة التهنئة للفائزين في المسابقة الدينية ، وثمن دور أولياء أمورهم الحريصين على تعليم القرآن الكريم لأبنائهم، داعياً الله عز وجل أن يلبسهم تاج الوقار مصداقاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم .

كما قدم محافظ القاهرة الشكر والتقدير للأساتذة والمشايخ والمحفظين والممتحنين، وكافة الهيئات والأفراد المشاركين على جهودهم لإقامة وإنجاح المسابقة الدينية لمحافظة القاهرة، وفي مقدمتها مديرية الأوقاف ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة والأستاذ الدكتور أحمد حسنين عميد كلية الدعوة الإسلامية.