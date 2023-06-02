أفشة: الأهلي لا ينظر للماضي.. والفريق جاهز لخوض مباراة الوداد

محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن مباراة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا غاية في الأهمية، وينتظرها الجميع سواء في الداخل أو الخارج، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يدركون تمامًا أهمية المباراة والكل جاهز لبذل أقصى الجهد من أجل التتويج باللقب للمرة الحادية عشرة وتسطير سطر جديد في تاريخ الأهلي.

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و أضاف أن هناك طقوسًا محددة يقوم بها قبل أي مباراة، وينتظر التوفيق من الله عز وجل، حتى يكون في كامل تركيزه ويؤدي بالصورة التي تسعد الجماهير.

وأوضح أن الحديث عن النهائي الإفريقي في الموسم الماضي أمام الوداد لا يدور في أذهان اللاعبين، لأنه أصبح من الماضي والأهلي اعتاد دائمًا على النظر للمستقبل ولا يلتفت للماضي، وجميع اللاعبين حاليًّا في كامل تركيزهم من أجل التتويج باللقب الإفريقي للمرة الحادية عشرة.

واختتم لاعب الأهلي حديثه بالتاكيد أن عامل الجمهور في غاية الأهمية، وأن تواجد جماهير الأهلي يوم الأحد المقبل سوف يساعد الفريق على تحقيق أهدافه، وتحقيق النتيجة والعرض الذي يسعدهم.

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد معوض لاعب الأهلي السابق في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "يحيى عطية الله ويحيى جبران ومحمد أوناجم والمدافع زولا من العناصر المميزة، فريق الوداد لديهم روح جيدة، ولكن الأهلي لو سجل الهدف الأول مبكرًا سيكون له اليد العليا طوال اللقاء".

وأضاف: "إقامة لقاء الإياب في ملعب محمد الخامس بالمغرب يعطي ميزة للوداد، وبالتالي الأهلي لابد أن يحسم الفوز من هنا".

وواصل: "يجب استغلال سرعات بيرسي تاو، والتمرير له بشكل سريع واللعب في المساحات خلف الظهير الدفاعي، وكذلك الأمر مع حسين الشحات، مع ضرورة أن يكون ظهيري الأهلي في هذه المباراة لهم انطلاقات جيدة ولعب الكرات العرضية بشكل دقيق، وحسين الشحات وعلي معلول يقدمان مستوى جيد وهناك تفاهم كبير بينهما في الفترة الأخيرة، وحسين وتاو مصدر خطورة كبيرة للأهلي أمام الوداد".

وأكمل: "استاد القاهرة لديه ميزة كبيرة في المساحات وهو ما يمنح الأهلي نقطة تفوق في المباراة، ولابد أن يضغط الأهلي من البداية في وجود كهربا وبيرسي تاو والشحات، ولابد أن يقوم ثلاثي الوسط بأدوارهم، خصوصا حمدي فتحي أو السولية في التكملة الهجومية، بينما مروان وديانج لديهم دور دفاعي كبير، وكهربا سيكون له دور كبير في صناعة الفارق من الناحية الهجومية خلال اللقاء".

وأتم: "يجب على لاعبي الأهلي مساعدة حسين الشحات وتاو بتمريرات جيدة من أجل اختراق وضرب دفاعات الوداد، خصوصا في ظل قدراتهم في المراوغة والتمرير الجيد".

عبدالجليل يحذر دفاع الأهلي من خطورة مهاجم الوداد المغربي



أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن سامبو مهاجم الوداد المغربي يمتاز باستلام الكرة واللعب بالرأس رغم عدم تمتعه بالمهارات العالية، لكنه يبقى لاعب جيد ومن ضمن العناصر الخطرة على دفاع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "لابد أن يفرض عبدالمنعم وياسر او متولي رقابة لصيقة على مهاجم الوداد، لأنه مشاكس ويمتاز بالقوة، وسجل أهداف كثيرة في بطولة إفريقيا، وياسر إبراهيم يستطيع إيقافه".

وأضاف: "ثلاثي خط الوسط عامل نجاح كبير للأهلي، والمباراة ستكون صعبة في ظل الحالة الدفاعية المتوقعة لفريق الوداد، ولذلك يجب استغلال التسديدات من خارج المنطقة من لاعبي الوسط والهجوم".

وواصل: "بيرسي تاو لديه ميزة هجومية جيدة، خصوصا أنه يمرر بشكل جيد في حالة اخترق من الناحية اليمنى".