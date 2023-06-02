كولر يستقر على ثنائي دفاع الأهلي أمام الوداد المغربي

استقر مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على ثنائي دفاع الأهلي أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يشارك محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم بشكل أساسي في ذهاب نهائي أفريقيا، باعتبارهما أكثر اللاعبين الذين يحظيان بثقة المدرب السويسري في لاعبي الخط الخلفي، على أن يتواجد محمود متولي ورامي ربيعة على دكة البدلاء.

وتقام مباراة الأهلي والوداد المغربي يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الأهلي عن نتيجة آمنة وإيجابية في مباراة الذهاب قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب يوم 11 يونيو الجاري على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويتبارى الأهلي من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه ليتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية تتويجًا بلقب الأميرة السمراء.

الأهلي والوداد المغربي:

مع دقات التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، الموافق الرابع من شهر يونيو الجاري، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي لحساب منافسات ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

من المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للفعاليات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.



كان الأهلي قد حسم تأهله إلى نهائي المسابقة القارية بعد تفوقه على نظيره الترجي التونسي بثلاثية من دون رد ذهابًا عبر كل من بيرسي تاو صاحب الثنائية وكهربا الذي وقع على ثالث الأهداف، والفوز بهدف نظيف إيابًا عبر حسين الشحات.

بينما جاء تأهل الفريق المغربي بعد التعادل السلبي أمام صن داونز الجنوب أفريقي ذهابًا على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية، والتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما على معقل فريق صن داونز بجنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء مواجهة الإياب بين الفريقين الأهلي والوداد مساء يوم 11 من الشهر الجاري.