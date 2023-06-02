شوبير: كولر لم يستقر على تشكيل الأهلي أمام الوداد

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يستقر بشكل كامل على تشكيلة فريقه لمباراة الوداد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال افريقيا مساء بعد غدٍ الأحد على ملعب ستاد القاهرة.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: “ أرى الكثير من الإجتهادات حول تشكيل الأهلي لمباراة الوداد، لكن كولر نفسه لم يستقر على تشكيل الفريق بالكامل ”.

وتابع: “ هناك مراكز ثابتة في الفريق لكن بعض الإختيارات لم يتم حسمها من جانب كولر، يوجد حالة تركيز كبير داخل الفريق ولا نمتلك الا الدعاء ”.

اليوم.. ثلاثي الأهلي يتحدث لوسائل الإعلام عن نهائي إفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه في السادسة من مساء اليوم، في إطار استعداده لمباراة الوداد المغربي، المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي بطولة إفريقيا.

ويتحدث ثلاثة من لاعبي الفريق لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية عن رؤيتهم لمباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك في الخامسة مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للاتحاد الإفريقي.



ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء الأحد على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

نجم الأهلي السابق يحذر من مهاجم الوداد

من جانبه أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن سامبو مهاجم الوداد المغربي يمتاز باستلام الكرة واللعب بالرأس رغم عدم تمتعه بالمهارات العالية، لكنه يبقى لاعب جيد ومن ضمن العناصر الخطرة على دفاع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "لابد أن يفرض عبدالمنعم وياسر او متولي رقابة لصيقة على مهاجم الوداد، لأنه مشاكس ويمتاز بالقوة، وسجل أهداف كثيرة في بطولة إفريقيا، وياسر إبراهيم يستطيع إيقافه".

وأضاف: "ثلاثي خط الوسط عامل نجاح كبير للأهلي، والمباراة ستكون صعبة في ظل الحالة الدفاعية المتوقعة لفريق الوداد، ولذلك يجب استغلال التسديدات من خارج المنطقة من لاعبي الوسط والهجوم".

وواصل: "بيرسي تاو لديه ميزة هجومية جيدة، خصوصا أنه يمرر بشكل جيد في حالة اخترق من الناحية اليمنى".