أحمد الطيب: الأهلي تأهل لنهائي إفريقيا بمساعدة الآخرين

أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعد أفضل لاعب في مصر في الوقت الحالي.



وقال أحمد الطيب المعلق الرياضي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" تألق كهربا مع النادي الأهلي مكسب كبير منذ عودته من فترة الإيقاف وكهربا يعيش أفضل فتراته الفنية في الوقت الحالي".

وتابع:" من وجهة نظري أن فريق الأهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا "بمساعدة الغيـر".

وواصل: "أتمنى فوز النادي الأهلي على الوداد المغربي في لقاء الذهاب في القاهرة لصعوبة المباراة في المغرب وحماس جماهير الوداد هناك ".

وأردف:"كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراتي الوداد المغربي والفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا ".

وأضاف أحمد الطيب خلال تصريحاته: "من وجهة نظري أن التونسي الدولي علي معلول كان أحد أسباب خسارة الأهلي للقب الدوري آخر موسمين بسبب أخطائه في التغطية العكسية في بعض المباريات المصيرية ببطولة الدوري".

وأكمل:" معلول يحتاج إلى الراحة في بعض الأحيان مع فريق الأهلي فهو ليس بنفس قوة مستواه الفني منذ موسمين ماضيين".

أحمد الطيب: كهربا الأفضل في مصر ورمضان صبحي لن ينجح في الزمالك

وعلق أحمد الطيب على تألق محمود كهربا مع الأهلي في الموسم الحالي قائلاً: " تألق كهربا مع النادي الأهلي مكسب كبير منذ عودته من فترة الإيقاف وكهربا يعيش أفضل فتراته الفنية في الوقت الحالي".

وأتم: " " من وجهة نظري أن رمضان صبحي لاعب فردي ولن يفيد الزمالك في حال انضمامه إلى القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، رمضان صبحي" افتقد المساندة الإعلامية منذ رحيله عن الأهلي واللاعب لن ينجح حال انضمامه للزمالك.

اليوم.. ثلاثي الأهلي يتحدث لوسائل الإعلام عن نهائي أفريقيا:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه في السادسة من مساء اليوم، في إطار استعداده لمباراة الوداد المغربي، المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي بطولة أفريقيا.

يتحدث ثلاثة من لاعبي الفريق لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية عن رؤيتهم لمباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك في الخامسة مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للاتحاد الأفريقي.