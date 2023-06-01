3 خطوات تعيد محمد الشناوي لـ الأهلي قبل مواجهة الوداد

أوضح إسلام جمال ، المعد البدني لنادي زد ، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي يستطيع اللحاق بلقاء الذهاب أمام الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا من خلال بعض الخطوات بعد إصابته في عضلة السمانة.

وقال جمال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن محمد الشناوي يحتاج في البداية للتعرف على تفاصيل جسمه من خلال تحليل DNA الذي أجراه قبل بداية الموسم ومعرفة كيفية ضخ الدماء للمنطقة المصابة.

وأشار إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في التنسيق مع الجهاز الطبي والتعرف على إمكانية استخدام حقن لسرعة تجهيزه.

وأكد أن هناك بدلة طبية خاصة يتم الاستفادة بها من خلال تأهيل اللاعب بدون ضغوط على العضلات.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا :

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق 4 يونيو على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال :

وتذاع مباراة الأهلي ونظيره الوداد المغربي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.