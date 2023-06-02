تعديلات بالجملة في تشكيل الأهلى لمواجهة الوداد بنهائي أبطال أفريقيا

يستعد المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلى؛ لإجراء المزيد من التعديلات على تشكيل المارد الأحمر الذي سيخوض مواجهة الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا عن الموسم 2022-2023.

من المقرر أن يلعب الأهلى أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 4 من شهر يونيو الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء الذهاب.

تعديلات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الوداد:

وشهدت تدريبات الأهلى الأخيره اكتمال صفوف الفريق بشفاء الثلاثي محمد الشناوي وحمدي فتحي وعلي لطفي، وتأكيد جاهزية جميع اللاعبين الآخرين، ومن أبرزهم حمدي فتحي الذي يقترب من قيادة وسط الأحمر في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

وكان حمدي فتحي قد غاب عن آخر المشاركات مع النادي الأهلى في آخر مواجهتين ببطولة الدوري، وذلك بعدما اشتكى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، ليشارك اليوم في المران الجماعي بشكل طبيعي.

يقترب حمدي من قيادة وسط الأحمر على حساب عمرو السولية في لقاء الذهاب ضد الوداد المغربي، خصوصًا بعدما شارك السولية في آخر مواجهتين للأحمر بدلًا من فتحي.

كهربا يقود هجوم الأهلي أمام الوداد:

استقر الجهاز الفني للأحمر على الدفع باللاعب محمود عبدالمنعم كهربا في خط هجوم الأهلى أمام الوداد المغربي بذهاب نهائي أفريقيا، وذلك بعدما نال اللاعب ثقة الجهاز الفني بعد المقارنة بينه وبين زميله في خط الهجوم محمد شريف.