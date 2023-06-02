محمد عبدالجليل يحذر لاعبي دفاع الأهلي من مهاجم الوداد المغربي

حذر محمد عبدالجليل نجم النادي الاهلي السابق، لاعبي القلعة الحمراء من قوة الخط الهجومي لفريق الوداد المغربي.

ويتبارى الأهلي والوداد المغربي للمرة الثانية على التوالي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ويبحث الأهلي عن الثأر واستعادة اللقب الأفريقي.

أكد محمد عبدالجليل خلال تصريحات تليفزيونية أن سامبو مهاجم الوداد المغربي يمتاز باستلام الكرة واللعب بالرأس رغم عدم تمتعه بالمهارات العالية، لكنه يبقى لاعب جيد ومن ضمن العناصر الخطرة على دفاع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف نجم الاهلي السابق “ لابد أن يفرض عبدالمنعم وياسر أو متولي رقابة لصيقة على مهاجم الوداد، لأنه مشاكس ويمتاز بالقوة، وسجل أهداف كثيرة في بطولة إفريقيا، وياسر إبراهيم يستطيع إيقافه”.

وواصل تصريحاته " ثلاثي خط الوسط عامل نجاح كبير للأهلي، والمباراة ستكون صعبة في ظل الحالة الدفاعية المتوقعة لفريق الوداد، ولذلك يجب استغلال التسديدات من خارج المنطقة من لاعبي الوسط والهجوم ".

واختتم " بيرسي تاو لديه ميزة هجومية جيدة، خصوصا أنه يمرر بشكل جيد في حالة اخترق من الناحية اليمنى ".

الأهلي والوداد المغربي

وتقام مباراة الأهلي والوداد المغربي يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الأهلي عن نتيجة آمنة وإيجابية في مباراة الذهاب قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب يوم 11 يونيو الجاري على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويتبارى الأهلي من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه ليتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية تتويجا بلقب الأميرة السمراء.

مع دقات التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة ، الموافق الرابع من شهر يونيو الجاري ، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي لحساب منافسات ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

من المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للفعاليات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.



كان الأهلي قد حسم تأهله إلى نهائي المسابقة القارية بعد تفوقه على نظيره الترجي التونسي بثلاثية من دون رد ذهابًا عبر كل من بيرسي تاو صاحب الثنائية وكهربا الذي وقع على ثالث الأهداف ، والفوز بهدف نظيف إيابًا عبر حسين الشحات.

بينما جاء تأهل الفريق المغربي بعد التعادل السلبي أمام صن داونز الجنوب أفريقي ذهابًا على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية ، والتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما على معقل فريق صن داونز بجنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء مواجهة الإياب بين الفريقين الأهلي والوداد مساء يوم 11 من الشهر الجاري.