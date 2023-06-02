الحسيني يجتمع بمنتخبي سلاح السيف والمبارزة لمناقشة الخطة القادمة قبل بطولة إفريقيا

حرص عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي، على الاجتماع مع الفريق الأولمبي لسلاح السيف وسلاح سيف المبارزة في حضور المديرين الفنيين والمدربين واللاعبين.

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وقام الحسيني بالاجتماع بكل فريق بشكل منفرد وذلك من أجل مناقشة الخطة النهائية قبل انطلاق بطولة إفريقيا التي ستقام في مصر وبطولة العالم في إيطاليا .

وأكد عبد المنعم الحسيني خلال الاجتماع على ضرورة العمل على قلب رجل واحد كما حرص على الاستماع لكافة الآراء سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني.

وشهد الاجتماع التحدث عن الأهداف النهائية للمشاركة الأولمبية وأيضا أهداف المرحلية وصولا لمرحلة المنافسة في أولمبياد باريس 2024

منتخب مصر يحصد ذهبية مونديال سلاح سيف المبارزة

وحقق منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة ذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب، والتي تقام في الفترة الحالية ببلغاريا، بعد الفوز على منتخب سويسرا في المباراة النهائية .

مصطفى محمد يتألق ويسجل في تعادل نانت المثير أمام موناكو بالدوري الفرنسي.

مشوار منتخب مصر في البطولة



فاز منتخب مصر في النهائي على سويسرا بنتيجة 45-43 ليحقق ذهبية تاريخية.

وتأهل المنتخب الوطني مباشرةً لدور الـ 32، ليفوز على نظيره الكندي بنتيجة 45-25.

وفي ثمن النهائي، نجح في الفوز على منتخب أوزبكستان بنتيجة 45-32، ليحقق بعدها الفوز في ربع النهائي على منتخب إستونيا بنتيجة 45-42، فيما تغلب على المنتخب المجري في نصف النهائي بنتيجة 45-34.

جهاز منتخب السلاح:

يتكون منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة من:

محمد السيد و محمد ياسين و محمود السيد و يوسف شامل تحت قيادة المدير الفني السيد سامي.

يذكر أن منتخب مصر حقق خلال الأيام السابقة للبطولة 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.

فقد توج محمد ياسين بالميدالية الذهبية في منافسات سلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة.

بينما حقق منتخب مصر لسلاح السيف للناشئين تحت 20 سنة بفضية الفرق.



كما أحرز أحمد هشام برونزية منافسات الفردي تحت 17 سنة لسلاح السيف بالإضافة إلى حصول عبدالرحمن طلبه على برونزية سلاح الشيش تحت 17 سنة.

فيما نجحت هنا العراقي في تحقيق المركز الخامس بعد خسارتها في دور ربع النهائي من بطلة المجر بلانكا ناجي بنتيجة 15-9.