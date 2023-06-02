انطلاق اللقاء الرياضي الثقافي المجرى Summer swim على شواطئ الغردقة

انطلقت اليوم فعاليات اللقاء الثقافي الرياضي المصري المجرى على شاطئ الفيو بمدينة الغردقة تحت عنوان Summer swim السباحة الصيفية بمشاركة سباحين من مصر و المجر بحضور المستشار الثقافي لسفارة المجر بالقاهرة, كورنيليا بوروتسكي والسباح العالمى خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش المشرف على اللقاء والمدرب العالمى شين توث تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وقالت بوروتسكي على هامش اللقاء ان الحدث هو الاَول من نوعه للسباحة الصيفية بين مصر والمجر على شواطئ مدينة الغردقة

كما يتضمن الحدث لقاء ثقافي و عرض الفلكلور المجرى

لافتة بأن الحدث هو بداية للتعاون في أحداث مقبلة بين البلدين.

وأضافت أن الرياضة هي اللغة التي تقرب الثقافات بين مصر والمجر وتُساهم في توصيل الصورة بشكل أوضح

وذلك لأهمية الرياضة للشعوب.

وأكد شلبي ان اللقاء جاء خلال التعاون المشترك بين سترووك إيجيبت والمركز الثقافي لسفارة المجر وتضمن تمرينة " عومة" مع و ضد التيار فى شاطىء الفيو بالغردقة لمسافة 500م و 1500م و 3كم

كما تضمن اللقاء منافسة من سباحي المياه المفتوحة من مصر و المجر

وفي نهاية اللقاء قام شلبي والمستشار الثقافي لسفارة المجر بتسليم ميداليات السباحين المشاركين.

هذل وكانت مدينة الغردقة قد أعلنت عن إستضافة اللقاء الثقافى الرياضى فى بداية شهر يونيو الجارى تحت مسمي لقاء الثقافات في تعاون مشترك بين سترووك إيجيبت والمركز الثقافي المجرى بالقاهرة بإشراف كورنيليا بوروتسكي المستشار الثقافي المجرى. ويتضمن اللقاء " عومة" بشاطى الفيو بمدينة الغردقة ومحاضرة تثقيفية يلقيها المدرب العالمى شين توسوب و صاحبة الانجازات البطلة الاولمبية العالمية المجرية" كاتنكا هوسو"، ويتضمن لقاء الثقافات المصرية المجرية رياضة سباحة المياة المفتوحة و الفلكلور والأغانى الشعبية المجرية و المصرية. وقال السباح العالمي خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش أنه بعد نجاح تتابع عبور بحر المانش والدمج بين ذوي الهمم والأصحاء ونجاح الفريق في عبور بحر المانش وتسجيل اسم مصر في موسوعة جينيس للأرقام القياسية تواصل مدينة الغردقة في استضافة بطولات ومسابقات السباحة العالمية في مياه البحر الأحمر. وأضاف شلبي منظم اللقاء في تصريحات صحفية أن الحدث هو تعاون مشترك بين سترووك ايجيبت والمركز الثقافي المجري لتنظيم لقاء ثقافي رياضي علي شواطئي مدينة الغردقة بداية شهر يونيو الجارى بهدف التقارب بين الشعوب ومزج الثقافات فضلا عن مشاركة السباحة المجرية "ديانا توث" في تتابع عبور بحر المانش في الفترة القادمة والتي يتم الاعداد لها بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ. وتابع شلبي ان اللقاء يتضمن تمرينة " عومة" مع و ضد التيار فى شاطىء آمن و مياة صافية لمسافة 500م و 1500م و 3كم

اللقاء الرياضي الثقافي المجرى

اللقاء الرياضي الثقافي المجرى

اللقاء الرياضي الثقافي المجرى