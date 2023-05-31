محافظ الدقهلية يلتقي نيافة الأنبا بولا مطران الإسماعلية وتوابعها

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء، نيافة الانبا بولا مطران محافظة الاسماعلية وتوابعها للاقباط الكاثوليك والوفد المرافق له، وذلك في لقاء للود والتعارف وذلك في اطار زيارة الوفد الكنسي لكنائس الاقباط الكاثوليك بالمنصورة وذلك بحضور كلا من ااعضاء البرلمان، النائبة الدكتورة مرفت عازر عضو مجلس النواب و النائب وحيد فوده عضو مجلس النواب، والدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب.

وأكد مختار، أن مصر دائما وابدا مسلمين ومسيحيين أرض المحبة والسلام للجميع منذ فجر التاريخ حين شيدت حضارتها التي مازالت خالدة حتى اليوم وستظل على مر العصور مشيرا الي ان مصر ستظل خالدة شامخة أمد الدهر بأبنائها الأوفياء الذين ضربوا للعالم اروع الأمثلة في الانتماء للوطن..

ومن جانبه اعرب نيافة الانبا بولا عن سعادته بوجوده في محافظة الدقهلية مشيرا الي ان الدقهلية من المحافظات العريقه التي قدمت لمصر العديد من الأعلام في شتي المجالات الفكرية والدينية والفنية والأدبية.

وفي نهاية اللقاء وجه الوفد الكنسي الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية علي حسن الاستقبال والحفاوة البالغة التي لمسوها خلال اللقاء.