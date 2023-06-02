الأهلي يوجه الشكر للاعب فريق السلة

الأهلي

أعلنت إدارة النشاط الرياضي بالأهلي توجيه الشكر إلى أحمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالمارد الأحمر، بعد رفضه العرض المالي المقدم من النادي لتجديد عقده، الذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.



وأكد النادي الأهلي في بيانه الصادر اليوم الجمعة، أن إدارة النشاط الرياضي بالنادي، حرصت على أن تقدم للاعب المقابل المالي المناسب بالتساوي مع زملائه من الفئة الأولى بالأحمر، لكن الرفض من جانب اللاعب جعل إدارة النشاط الرياضي توجه للاعب الشكر وتتمنى له التوفيق.



الأهلي بطل أفريقيا للسلة “BAL”



وكان الأهلي للسلة توج ببطولة إفريقيا االأندية BAL، بعد الفوز على دوان السنغالي بنتيجة 80-65، في المباراة النهائية من البطولة، ليتوج باللقب الأفريقي.

ذلك بعدما تأهل فريق رجال سلة الأهلي إلى مباراة نصف النهائي، بعد الانتصار على فريق ريج الرواندي بنتيجة 94-77، بعدها انتصر على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي، بنتيجة ٧٨-٧٣، وفي المباراة النهائية انتصر على دوان السنغالي ليحقق اللقب عن جدارة.



وعلق أحمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بشأن حصد اللقب الأفريقي، بأنه سعيد للغاية بعد التتويج به، مشيرًا إلى أن هذا الموسم استثنائي للفريق بعد أن تخطى خلاله العديد من الصعاب وحقق بطولات مهمة للغاية.



وتابع لاعب فريق رجال كرة السلة بالأهلي أن الروح العالية بين جميع عناصر الفريق هي من تحصد البطولات, وكذلك التركيز العالي والتدرب بقوة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.



وأتم حديثه بأنه يتمنى تحقيق جميع البطولات مع الأهلي في الفترة المقبلة، في ظل الدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.



