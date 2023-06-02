20 مليون جنيه لتطوير قصر العيني الفرنساوي

حصلت جامعة القاهرة على 20 مليون جنيه لصالح أعمال تطوير أداء مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد “الفرنساوي”.

ونجحت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في الحصول على تمويل من البنك الأهلي المصري بقيمة 20 مليون جنيه لصالح أعمال تطوير أداء مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الجامعة جهودها لرفع كفاءة المستشفى والذي يأتي ضمن مشروعها الضخم لتطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية.

ووجه رئيس جامعة القاهرة الشكر إلى مجلس إدارة البنك الأهلي المصري برئاسة هشام عكاشة، على دعمه الكبير لمستشفى قصر العيني الفرنساوي.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن هذا التمويل يعكس التعاون بين جامعة القاهرة والبنك الأهلي في تأدية المسؤولية المجتمعية لكل منهما.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بأن الامويل يساهم في تحقيق رؤية الجامعة في رفع مستوى الخدمات الطبية المُقدمة في مستشفى قصر العيني الفرنساوي التعليمي.

خطة تطوير قصر العيني الفرنساوي

وأكد رئيس جامعة القاهرة حرص الجامعة على تطوير المستشفيات الجامعية والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة معالم النهوض بمستشفى قصر العيني الفرنساوى والتي تتمثل في إعادة هيكلته وتغطية احتياجاته لرفع كفاءته.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن معالم النهوض بمستشفى قصر العيني الفرنساوي تتمثل أيضا في: تحسين مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى وتطويره على مراحل، وتغطية احتياجات المستشفى من بنية تحتية وأجهزة ومستلزمات طبية وخدمية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة وضعت في وقت سابق خطة شاملة لتطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوي على مرحلتين، المرحلة الأولى قصيرة الأجل بهدف رفع كفاءة وحدات ومعامل المستشفى، وحوكمة نظم إدارته المالية والإدارية.

أما المرحلة الأخرى لتطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوي تشمل: تحديث شامل لنظام المستشفى وإحلال وتجديد البنية التحتية والمرافق وشراء الأجهزة الطبية ليكون مستشفى الفرنساوي وفق الكود العالمي للمستشفيات.

كما تشمل المرحلة الثانية من تطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوي تقديم خدمات طبية بكفاءة عالية تلبي تطلعات المرضى من كل أنحاء الجمهورية.