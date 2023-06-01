توزيع عقود مشروعات التمكين الاقتصادي على الفئات الأكثر احتياجا بالشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، احتفالية توزيع عقود مشروعات التمكين الاقتصادي المقدمة من مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي المصري على عدد 50 مستحق من ذوي القدرات والهمم بجانب توزيع 50 كارت مواد غذائية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

جاء ذلك بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، ومحمد عثمان رئيس قطاع الشؤون المالية والادارية والموارد البشرية والمديريات بوزارة التضامن الاجتماعي، وسمر لطفي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظات مدن القناه والشرقية، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم، والمساندة للفئات الأكثر احتياجاً، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، والجمعيات الأهلية، التي تهدف إلى خدمة المواطن البسيط، وتسهيل سبل المعيشة له.

وخلال الإحتفالية تم عرض فيديو عن مجهودات مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية خلال الفترة السابقة، ليثمن المحافظ مجهودات وزارة التضامن الإجتماعي، وسعيها الدائم والمستمر بالتنسيق مع كافة المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، تأكيداً لمبادرة حياه كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم كافة أوجه الدعم وتحقيق العدالة الإجتماعية، ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط، وتحسين مستوى المعيشة له، وخاصة الفئات الأقل دخلاً، وذوي الإحتياجات الخاصة والأرامل، والأسر الأولي بالرعاية، ومحدودي الدخل.

وقدم رئيس قطاع الشؤون المالية والادارية والموارد البشرية والمديريات بوزارة التضامن الإجتماعي، الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لكل الأنشطة، والفعاليات التي تنظمها مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، مؤكداً أن مؤسسات المجتمع المدني اصبحت شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية، والذي يعود بالنفع على المواطن البسيط، والأسر الأكثر إحتياجاً، ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

واستعرض وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، المشروعات التي نفذتها مديرية التضامن الاجتماعي منذ يناير الماضي، لدعم المواطن البسيط، وتمت الإشارة الى أنه تم توزيع 150 مشروع على المستفيدين بقرية سعود ضمن قرى حياه كريمة بمركز الحسينية تنوعت ما بين ( ماشية – اغنام – بقالة – اعلاف – أدوات منزلية – ماكينات خياطة )، حيث يتم سداد 70 % فقط من قيمة المشروع ويتم اعفاء المستحقين من باقي قيمة المشروع، وكذلك تسليم 60 مشروع للاسر الأكثر احتياجا بالمقدمة من مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية، شملت توزيع تروسيكلات وماكينات خياطه وسرفلة، ضمن برنامج أصنع نفسك، وكذلك توزيع 40 رأس ماشية بقرية الظواهرية بمركز الحسينية بقيمة 4 ملايين و 532 ألف جنيه، تتحمل وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ثلثي المبلغ، ويتحمل المواطن ثلث المبلغ يقوم بسداد قيمته على 3 سنوات.

وفي نهاية الاحتفالية، حرص محافظ الشرقية علي التقاط صور تذكارية مع المستفيدين من مشروعات التمكين الإقتصادي، مقدمين الشكر له على استقبالهم اليوم، وتقديم عقود مشروعات خاصة بهم توفر لهم دخلا ثابتا، يساهم في مواجهة أعباء ومتطلبات الحياه.