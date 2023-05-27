توصيل مياه الشرب وتطوير 23 منزلًا بقرية الجبل في الفيوم

شهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، احتفالية أعمال تطوير قرية الجبل.

وجاءت الاحتفالية التى نظمتها أندية روتارى وجمعية الأورمان، لتطوير قرية الجبل التابعة للوحدة المحلية بقرية قلمشاة بمركز إطسا محافظة الفيوم، لدعم التنمية المتكاملة، وتطوير وتحديث القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم.

وتشمل أعمال التطوير رفع الوعي المائي وتنمية المجتمع من خلال خدمات مياه الشرب، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والاتحاد النوعى للأندية الروتارية بمصر، وجمعية الأورمان.

توصل مياه الشرب ل300 منزل بالتعاون مع المجتمع المدني بالفيوم

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حرص الشركة على المشاركة في مجالات تنمية المجتمع، وتوفير حياة كريمة ومستوى معيشة أفضل، وذلك ضمن مجالات تعاون تشمل دعم خدمة مياه الشرب عن طريق توصيل مياه الشرب للأسر الفقيرة، بالإضافة إلي تعزيز المشاركة المجتمعية لتبني قضايا مياه الشرب، موضحا أنه بموجب التعاون مع أندية الروتارى وجمعية الأورمان، تم توصيل مياه الشرب لعدد 300 أسرة بقرى مركز أطسا بمحافظة الفيوم.

وأضاف المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن أهمية الدور المجتمعي للشركة تتمثل في المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل غير القادرين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن إختيار الحالات يكون وفق ضوابط محددة لضمان التأكد التام من أحقية المستفيدين من الدعم الذي تقدمه الشركة من خلال البحث الجاد والمعاينة على الطبيعة.

فى سياق متصل قالت علا النوري، رئيس لجنة خدمة المجتمع المدنى بأندية روتارى، أنه تم تطوير عدد 23 منزلاً، وشملت أعمال التطوير توصيل وصلات مياه الشرب النقية لهذه المنازل، ومنح المشروعات التنموية الصغيرة لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى تنفيذ القوافل الطبية المجانية للمرضى غير القادرين في جميع التخصصات الطبية شاملة الكشف والعلاج وإجراء العمليات الجراحية، فضلا عن توعية الأهالي، والاهتمام بصحة الأم والطفل، وإنارة القرية، وتقديم عدد 34 كراسى لذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى عدد من ماكينات الخياطة للسيدات والبطاطين وكراتين المواد الغذائية.

من جانبه أوضح المهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، أن الجمعية يسعدها التعاون مع أندية روتارى مصر، فى تنمية وتطوير وإغاثة القرى الأشد احتياجًا، وذلك ضمن استراتيجية تتبناها الجمعية للتوسع في أنشطة الجمعية لتشمل الأسر غير القادرة والقرى الأكثر فقراً بجميع محافظات الجمهورية.