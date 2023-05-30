مستشفى دبي رائدة في استخدام الطائرات بدون طيار لتوصيل الأدوية

مستشفى فقيه الجامعي في دبي الأولى في توصيل الادوية عبر الجو

وصل مستشفى فقيه الجامعي في واحة دبي للسيليكون لإنجازًا مبتكرًا في مجال الرعاية الصحية، حيث يستخدم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار لتوصيل الأدوية. هذه الخطوة الرائدة تعكس أهمية تحسين توصيل الأدوية بفعالية وفي الوقت المناسب باستخدام أحدث التقنيات المتاحة.

بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل والهيئة العامة للطيران المدني في دبي، نجح المستشفى في تنفيذ هذا المشروع المبتكر. وقد تم بنجاح تسليم الأدوية لمراجع واحد من المستشفى في مجمع سكني بواحة دبي للسيليكون، وذلك عبر طائرة بدون طيار على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات.

الجمعية تسعي لتكون مركزًا للتكنولوجيا والمعرفة في مجال التقنيات الحديثة



وأعرب المدير العام لجمعة المطروشي، لواحة دبي للسيليكون، عن فخره بهذا الإنجاز وأكد أن واحة دبي للسيليكون تسعى جاهدة لتكون مركزًا للتكنولوجيا والمعرفة وتعمل على استضافة أحدث الابتكارات والتقنيات الذكية. وأشار إلى أهمية تطوير حلول نقل مبتكرة بدون طيار لتعزيز الخدمات وتحسين جودة الحياة.

بيئة دبي محفزة للابتكار

ومن جانبه، أشار فاتح محمد جول، الرئيس التنفيذي للمستشفى، عن فخره بتقديم المستشفى لخدمة توصيل الأدوية عبر الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط. وأشاد بالتطور التكنولوجي الذي يدعم تقديم خدمات مبتكرة، مؤكدًا أن بيئة دبي المحفزة للابتكار تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التميز في مختلف المجالات.

وتعتبر نجاح هذه المبادرة تعزز إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتسهم في تحقيق التكامل الرقمي الكامل. يعكس هذا الإنجاز النوعي التزام المستشفى بالابتكار واعتماده المستمر على التقنية لتحسين خدماته. ومع توفر البيئة المناسبة في دبي للابتكار ودعم التكنولوجيا من أجل خدمة المجتمع، فإن هذه الخطوة تعد إضافة مهمة إلى قائمة الإنجازات في المجال الطبي.

أفضل وسيلة لتوصيل الطلبات بسرعة

وتعد استخدام الطائرات بدون طيار في توصيل الأدوية مبادرة مثيرة للاهتمام، حيث تقدم حلاً فعالًا للتحديات التي تواجهها عمليات التوصيل التقليدية. فالطائرات بدون طيار تتميز بالسرعة والمرونة في التحرك وتجاوز الازدحام المروري، مما يسهم في تقديم الأدوية في الوقت المناسب للمرضى. كما تعزز هذه التكنولوجيا الابتكارية أيضًا سلامة العمليات وتقليل الأخطاء البشرية المحتملة.

ومن المتوقع أن يستمر تطور استخدام الطائرات بدون طيار في مجال الرعاية الصحية، وأن تشمل نطاقها مجالات أخرى مثل توصيل العينات الطبية والمعدات الطبية الحساسة. وساهمت هذه التقنية في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز إمكانية الوصول إليها في المناطق النائية أو المحرومة، حيث يكون الوصول التقليدي غير متاح بسهولة.