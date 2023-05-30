وكيل وصحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى أبوحماد المركزي

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية بمستشفى أبوحماد المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

تفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وتابع توقيع الكشف الطبى وتقديم الخدمة للمرضى والمصابين المترددين على القسم.

أكد وكيل الوزارة أهمية الاستجابة السريعة في التعامل مع المرضى، وعمل كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، لتقليل وقت الانتظار بالاستقبال، وللتخفيف من آلام المرضى، وموجهاً باستمرار فتح الباب الخارجي لقسم الإستقبال على مدار الـ 24 ساعة، وحجز حالة مرضية بالقسم الداخلي لمدة يوم تحت الملاحظة للاطمئنان على صحتها.

وتفقد مسعود قسم العناية المركزة، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى، وناظر الملفات الطبية لهم، وتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية، مؤكداً أهمية التسليم والتسلم للهيئة التمريضية للحالات، ومراجعة التذاكر الطبية، والإلمام التام بحالة كل مريض بالكامل، موجهاً بإلغاء دواليب الأدوية والمستلزمات الطبية داخل القسم، ويتم صرف جرعات العلاج من الصيدلية الموحدة، التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة.

وكلف مسعود مدير عام الطب العلاجي ومسئول الأشعة بالمديرية، بتوفير طبيب أشعة تليفزيونية لسد العجز بالمستشفى، وتأكد من صيانة جهاز الأشعة المقطعية وعمله بكفاءة، وتابع أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، بعد تركيب مظلات لخزان الأكسجين، والمولد الكهربائي، مناقشا مع إدارة المستشفى بعض المقترحات لتطوير الخدمات الطبية، وضع تصور لرفع كفاءة الدور الثاني، ونقل المكاتب الإدارية منه لمكان مجمع، موجهاً بعمل دراسة شاملة مع إضافة بعض الملاحظات لمراعاتها قبل التطوير.