الأهلي يؤجل حسم صفقة المهاجم الأجنبي ليناير

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الاتجاه السائد داخل النادي الأهلي حاليا، هو تأجيل حسم صفقة المهاجم الأجنبي للميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر رفض كل اللاعبين الأجانب المرشحين من إدارة الكرة بالنادي للتعاقد مع أحدهم بالرغم من تأكيد الكابتن محمد رمضان المدير الرياضى للنادي مسبقا على التعاقد مع لاعب أجنبي خلال الانتقالات الحالية.

وأتم شبانة بأنه الأقرب حتى الآن هو حسم صفقة البانوبي جناح نادي زد فقط.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال

أعلن النادي الأهلي عن قائمة الأحمر التي ستخوض مباراة العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال اليوم.



تضم القائمة 25 لاعبًا هم:

حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء

المدافعين: خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد

في الهجوم: بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا، وسام أبو علي.

تفاصيل المباراة

تلقى الأهلي خطابًا من فيفا يُفيد بأن موعد إرسال قائمة الفريق هو 15 أكتوبر، مع إمكانية استبدال أي لاعب قبل المباراة بـ24 ساعة من القائمة الأصلية.

موعد مباراة الأهلي والعين

تُقام المباراة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر في التاسعة مساءً، على ملعب القاهرة الدولي. تأهل العين لمواجهة الأهلي بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي (6-2) في الدور التمهيدي.

جوائز المباراة

أعلن الفيفا أن الفائز في المباراة سيحصل على مليوني دولار، بينما سيحصل الخاسر على مليون دولار.

استقبال بعثة العين

يستعد الأهلي لاستقبال بعثة العين الإماراتي يوم 27 أكتوبر، حيث يهدف النادي إلى توفير كافة سبل الراحة للبعثة، تعبيرًا عن العلاقات القوية بين البلدين.

حضور المشجعين وأسعار التذاكر

حصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لحضور 52 ألف مشجع. أسعار التذاكر ستكون كالتالي:

100 جنيه للدرجة الثالثة

200 جنيه للدرجة الثانية

500 جنيه للدرجة الأولى

تترقب الجماهير هذه المباراة الحماسية في إطار الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين.