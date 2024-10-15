«رجال يد الأهلي» يواجه «إيتوال الكونغولي» بختام دور المجموعات لبطولة إفريقيا
يواجه الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء نظيره فريق إيتوال الكونغولي في ختام دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب.
وتقام المباراة على صالة أومني سبورتس، في تمام التاسعة مساء، ويسعى فريق رجال يد الأهلي للفوز في ختام دور المجموعات والتأهل في صدارة المجموعة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على ميكيل الأثيوبي بنتيجة 67-11 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة إفريقيا، وفي المباراة الثانية تفوق على سي إف جي الكونغولي بنتيجة 39-18.
ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.