منافس الأهلي .. العين الإماراتي يواصل التراجع ويخسر من الوحدة

واصل فريق العين الإماراتي السقوط في مبارياته الأخيرة في بطولة الدوري الإماراتي ودوري أبطال اسيا بعدما خسر امام فريق الوحدة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري أدنوك الإماراتي.

وكان فريق العين الاماراتي حامل لقب دوري أبطال اسيا قد سقط في اخر مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة امام فريق الغرافة القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين لتكون هزيمته امام فريق الوحدة هي الهزيمة الثانية على التوالي .

بهذه النتيجة يتجمد رصيد فريق العين عند سبع نقاط من خمس مباريات بينما ارتفع رصيد فريق الوحدة إلى عشر نقاط في المركز الثالث .

تقدم فريق العين بهدف للنجم المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة ١٧ وتعادل السوري عمر خربين للوحدة الإماراتي في الدقيقة ٤٠ من ركلة جزاء قبل ان يتمكن الارجنتيني فوكوندي كروزبيسكي من تسجيل هدف الفوز لفريق الوحدة في الدقيقة ٦٤ .