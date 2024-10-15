إنخفاض طفيف بأسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء بالفيوم

شهدت محلات بيع اللحوم والدواجن بمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر، إنخفاضا طفيفا بأسعار الدواجن البيضاء، واستقرار أسعار اللحوم الحمراء لدى الجزارين.

وكانت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة قد شهدت إنخفاضا ملحوظا في الأسعار صباح اليوم بعد وصول سعر التنفيذ إلى 73 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 350 إلى 390 جنيها للبتلو، بينما بلغ سعر كيلو اللحوم في معارض مبادرة بداية 310 جنيها للكيلو.

إنخفاض أسعار الطيور وكيلو البط ب82 جنيها في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 80 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 7 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، والساسو 105 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 130 جنيها، وسجل كيلو الرومي 120 جنيها وكيلو البط البلدي الفلاحي بمبلغ 125 والبلدي المجنس ب115 جنيها جنيها والبط المولار بمبلغ 90 جنيها والبط البيور والفرنساوي 82 جنيها والمسكوفي ب105 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 205 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 100 جنيها وبدون العظم بمبلغ 110 جنيها وأوراك بمبلغ 80 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 85 جنيها والهياكل 42 جنيها والأجنحة 57 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 130 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب110 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض 180 جنيها.

وأفاد تجار الدواجن أن العرض والطلب يتحكمان في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع إنخفاضا وارتفاعا، كما تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى، بسبب تكاليف النقل وعدد مزارع تربية الدواجن في بعض المناطق دون غيرها.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إنخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وهو ما كان له تأثيرا واضحا في إنخفاض أسعار الدواجن، وكذلك أسعار اللحوم الحمراء التي انخفضت مع إنخفاض أسعار الأعلاف، وذلك بعد إنخفاض أسعار اللحوم القائم في أسواق الماشية التي تراوحت بين 170، 175 جنيها للكيلو.

وفي سياق آخر واصلت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.