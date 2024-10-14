رئيس نادي السكة الحديد: سعيد بالفوز على المنصورة.. وثقتنا كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني

عبر رئيس نادي السكة الحديد، الدكتور محمد حسين، عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه أول 3 نقاط بعد الفوز بهدف نظيف على المنصورة بعقر داره.

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وقال حسين في تصريحاته للمركز الإعلامي، سعيد للغاية بهذا الانتصار الذي سيكون بمثابة العودة للطريق الصحيح في مشوار الصعود للممتاز.



وأضاف، نثق ثقة كبيرة في الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد عبدالرؤوف وكل اللاعبين بتحقيق حلم الصعود للممتاز وعودة السكة الحديد لمكانها الطبيعي

وقدم رئيس نادي السكة الحديد الدكتور محمد حسين التهنئة لمجلس إدارة النادي وللدكتور سيد عيسى مدير الكرة، وللدكتور وليد دعبس بهذا الانتصار الأول على فريق المنصورة

وحقق فريق السكة الحديد فوزاً غالياً أمام نظيره المنصورة، بهدف نظيف، المباراة التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب شربين في إطار الجولة الثانية من دوري المحترفين 2024/2025.

ليحقق الفريق أول 3 نقاط في الموسم الجديد لدوري المحترفين والعودة لتصحيح المسار نحو الصعود للممتاز