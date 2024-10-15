«سيدات يد الأهلي» يلتقي «أوتوهو الكونغولي» في بطولة إفريقيا
يخوض الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء أمام أوتوهو الكونغولي في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب.
تنطلق المباراة في الخامسة مساءً على صالة المسيرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبات، من أجل حصد صدارة المجموعة الثانية.
وعقد محمد عادل، المدير الفني، جلسة مع اللاعبات أكد خلالها على ضرورة التركيز في المباراة ودراسة نقاط القوة وضعف الفريق الكونغولي.
وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:
نصرة عيد- شهد الشواربي - منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.