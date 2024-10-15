تونس تلاقي جزر القمر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

يستعد منتخب تونس، بقيادة سيف الدين الجزيري نجم الزمالك، لمواجهة جزر القمر مساء اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

وتُقام المباراة على ملعب فيليكس هوفويه بوانيي في كوت ديفوار، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

تفاصيل المباراة

تنقل المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports HD3، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل.

موقف المنتخبين في التصفيات

تلقى منتخب تونس هزيمة مفاجئة أمام جزر القمر بنتيجة 1-0 في المباراة الماضية، مما أدى إلى تجمد رصيده عند 6 نقاط في صدارة المجموعة.

بينما رفع جزر القمر رصيده إلى 5 نقاط، ليحتل المركز الثاني، مستمرًا في أدائه القوي بعد عدم تلقيه أي خسارة في أول 3 جولات، حيث تعادل في مباراتين سابقتين.

التغييرات المرتقبة في تشكيل تونس

من المتوقع أن يقوم فوزي البنزرتي، المدير الفني للمنتخب التونسي، بإجراء تغييرات على التشكيلة التي خسرت في اللقاء السابق.

يُحتمل أن يتم إدخال إلياس السخيري بدلاً من فرجاني ساسي في مركز الوسط، مع إمكانية مشاركة عيسى العيدوني أيضًا. كما يُفكر البنزرتي في الدفع بحنبعل المجبري بدلاً من يوسف المساكني، إلى جانب كل من محمد علي بن رمضان وحمزة رفيع.

التشكيلة المتوقعة لـ تونس:

حارس المرمى: مميش

الدفاع: بوشنيبة، مرياح، الطالبي، حميدة

الوسط: السخيري، العيدوني

الهجوم: رفيعة، مجبري، بن رمضان، الجزيري

تسعى تونس لاستعادة توازنها والعودة إلى سكة الانتصارات بعد الهزيمة الأخيرة، في حين يأمل منتخب جزر القمر في مواصلة نجاحاته.