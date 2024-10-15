سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 15-10-2024

ننشر سعر الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء 15-10-2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 48.54 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و48.54 جنيه و48.64 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و48.54 جنيه 48.64 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.54 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.54 جنيه للشراء.

48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.54 جنيه للشراء.

48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.54 جنيه للشراء.

48.64 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.54 جنيه للشراء.

48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.54 جنيه للشراء.

48.64 جنيه للبيع.

استقر الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين مقابل العملات الرئيسية الثلاثاء مدفوعا برهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيمضي في خفض أسعار الفائدة بمعدل قليل في الأمد القريب، مما جعل الين يقترب من مستوى 150 للدولار.

كما ظل اليورو متراجعا ليجري تداوله بالقرب من أدنى مستوى له منذ الثامن من أغسطس الذي لامسه أمس الاثنين قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي حول السياسة النقدية الخميس. ويبدو أن البنك يتأهب لخفض آخر لأسعار الفائدة.

وأظهرت سلسلة من البيانات الأميركية أن الاقتصاد متين ويتباطأ على نحو متواضع في حين ارتفع التضخم في سبتمبر بأكثر قليلا من المتوقع، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على حدوث خفض كبير في أسعار الفائدة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي دورة التيسير النقدي بخفض حاد بلغ 50 نقطة أساس في اجتماعه الماضي للسياسة النقدية في سبتمبر لكن السوق تتوقع الآن وتيرة أبطأ من تخفيضات الفائدة، مما عزز الدولار.ويتوقع المتداولون الآن بنسبة 89 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في نوفمبر، مع خفض يصل إلى 45 نقطة أساس إجمالا حتى نهاية العام.