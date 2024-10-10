منتخب العراق يهزم فلسطين في تصفيات كأس العالم

فاز منتخب العراق على نظيره فلسطين بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثالث بتصفيات كأس العالم 2026.

سجل أيمن حسين هدف العراق في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بعدما وصلته الكرة في منطقة الجزاء ليسددها على يمين الحارس.

بهذه النتيجة يحتل منتخب العراق المركز الثاني بالتساوي مع كوريا الجنوبية صاحب المركز الأول بفارق الأهداف برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما تجمد رصيد منتخب فلسطين عند نقطة واحدة في المركز السادس والأخير.

وتلعب منافسات الدور الثالث من تصفيات قارة آسيا، بمشاركة 18 فريقًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل صاحبا الصدارة والوصافة من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة من المنافسات.

ويتم تقسيم الفرق المتأهلة للمرحلة الرابعة إلى مجموعتين، يصعد منهما المتصدر فقط إلى مونديال 2026، فيما تقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتي الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.