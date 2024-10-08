الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

موعد مباراة مصر وموريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب موريتانيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

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ترتيب المجموعة

يقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات كاب فيردي وموريتانيا وبوتسوانا، ويحتل حاليًا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه الفوز في أول جولتين. بينما يأتي منتخب موريتانيا إلى المباراة ولديه 3 نقاط.

موعد المباراة

تنطلق مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ملعب المباراة

ستقام المباراة على أرض استاد القاهرة الدولي.

حكم المباراة

سيدير المباراة الحكم التشادي الحاجي محمد، ويعاونه بوجولا عيسى كمساعد أول وموسى حافظ كمساعد ثان.

يذكر أن معسكر منتخب مصر قد انطلق يوم الأحد الماضي استعدادًا لمواجهة موريتانيا المقرر لها الجمعة.

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الجريدة الورقية