مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية السويس

لقي صباح اليوم الثلاثاء عامل مصرعه وأصيب 11 آخرين في تصادم أتوبيس تابع لأحد المصانع وشاحنة نقل بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، تم نقلهم إلي المستشفي واتخاذ الإجراءات الأزمة حيال الواقعة.

وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين أتوبيس لنقل عمال أحد المصانع بمحافظة بورسعيد وسيارة نقل، أسفر الحادث عن وفاة عامل وإصابة 11 آخرين.

علي الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي مكان وقوع الحادث، ونقل المتوفي والذي لفظ أنفاسه الأخيرة محل الواقعة الي مشرحة الحميات ونقل العمال المصابين الي مستشفي ابو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.