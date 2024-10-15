جامعة القاهرة تنعى ضحايا حادث طلاب جامعة الجلالة

ببالغ الحزن والأسى، تقدم الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، باسمه وباسم جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور عادل العدوى رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوى رئيس الجامعة، فى وفاة عدد من طلاب جامعة الجلالة، إثر حادث أليم وقع مساء اليوم للحافلة التى كانت تقلهم عائدين إلى أماكن سكنهم، بعد انتهاء يومهم الدراسي وأدى إلى وفاة عدد منهم.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن خالص عزائه لأسر الضحايا، سائلا المولى عز وجل، إن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وان يسكنهم الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهلهم وذويهم وأساتذتهم وزملاءهم الصبر والسلوان.

تفاصيل حادث طلاب جامعة الجلالة

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا بانقلاب أتوبيس يستقله عدد من طلاب جامعة الجلالة بالسويس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة نحو 33 طالبا وطالبة ومصرع نحو 12 أشخاص.

ونقل المصابين إلى مستشفى مجمع السويس الطبى لإسعافهم ورعايتهم طبيا كما تم التحفظ على الجثامين بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المستشفيات الجامعية الرئيسية بإقليم القناة بالاستعداد لاستقبال مصابي حادث جامعة الجلالة.

ونبه وزير التعليم العالي بالتنسيق الكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان لتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لطلاب جامعة الجلالة المصابين في الحادث الأليم.

ووجه وزير التعليم العالي بذلك كل من الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، والدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية وعميد كلية الطب جامعة الزقازيق.

كما وجه وزير التعليم العالي برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة الزقازيق والعاشر من رمضان، وهي المستشفيات الجامعية الرئيسية بإقليم القناة، لتوفير أماكن لجميع مصابي حادث الجلالة، وكذا تجهيز أطقم طبية من كلية الطب جامعة الزقازيق لدعم المجمع الطبي بالسويس وذلك لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية عند الاحتياج.

