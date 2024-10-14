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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

خطوة جديدة من الأهلي للتعاقد مع ثنائي زد

الأهلي
الأهلي

 قال الإعلامي خالد الغندور، إن ثنائي الأهلي كريم وليد نيدفيد ومصطفى أبو الخير، دخلوا دائرة إهتمام نادي زد للحصول على خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كان في كلام من جانب زد على طاهر محمد طاهر نهاية الموسم السابق، ومن أسبوعين كان في كلام عن كريم الدبيس وقولنا لحضراتكم التفاصيل وقتها".

وأضاف:" زد بيفكر في الحصول على خدمات لاعب أو اثنين من الأهلي بعد دخول الأهلي في مفاوضات مع زد للحصول على خدمات البانوبي وزيكو".


واستطرد الغندور:" هناك موافقة مبدئية من زد على بيع لاعب واحد فقط للنادي الأهلي والأخير متمسك بضم البانوبي الذي يفضله كولر على زيكو".

وأختتم:" زد طالب ١٠٠ مليون جنيه لبيع الثنائي زيكو والبانوبي أو ٦٠ مليون جنيه بجانب الإعارات، في حال تمسك الأهلي بضم الثنائي".

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